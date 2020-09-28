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Pluton : avant poste du système Solaire
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9 views • September 28, 2020
https://www.andre-as.com
Selon la version officielle le projet Citadelle développé en 1970 par l’Union soviétique, fut conçu pour protéger la surface de la Terre de l’impact des astéroïdes. Le 14 juillet 2015, la sonde New Horizons photographiait la planète naine Pluton. Ce qu’on y découvre laisse penser que la mission Citadelle allait bien au-delà de la simple exploration de Pluton.
https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/nh-dark-areas-9-10-15.jpg
Music : Nazar Rybak - Action Trailer
Link : https://youtu.be/IzEaRwDNA1Y
Music provided by : MFY - No Copyright
Selon la version officielle le projet Citadelle développé en 1970 par l’Union soviétique, fut conçu pour protéger la surface de la Terre de l’impact des astéroïdes. Le 14 juillet 2015, la sonde New Horizons photographiait la planète naine Pluton. Ce qu’on y découvre laisse penser que la mission Citadelle allait bien au-delà de la simple exploration de Pluton.
https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/nh-dark-areas-9-10-15.jpg
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