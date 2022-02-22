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25 #ЧЕРНОБЫЛЬ #РАДИАЦИЯ #РАК #ОНКОЛОГИЯ #ХИМИОТЕРАПИЯ #ЭМОЦИИ #СТРЕСС #ВЗРЫВ #БОЛЕЗНЬ #ЗАРАЖЕНИЕ
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25 views • February 22, 2022
Неофициальный перезалив с
https://www.youtube.com/channel/UClTmHyt30Cozo2qr06S7EZQ
В данном видео я делюсь своими впечатлениями о таких событиях как авария на Чернобыльской АЭС. Что такое радиация через восприятие собственного подсознания и что такое РАК - онкология если смотреть на эту болезнь через собственное подсознание
Записаться на сеанс - подробности на сайте ii-vv.ru
ССЫЛКИ на сеансы на канале ЗОНА ПРОБУЖДЕНИЯ:
О Чернобыле и радиации: https://youtu.be/-CD9K0OUjUQ
О РАКе: https://youtu.be/hOX05kodEik
ссылка о ядерных катастрофах 1957 года https://youtu.be/9iiJhC1mI4A
ссылка на видео, материалы которого использованы в данном видео. https://youtu.be/_liLNgUq6DI
https://www.youtube.com/channel/UClTmHyt30Cozo2qr06S7EZQ
В данном видео я делюсь своими впечатлениями о таких событиях как авария на Чернобыльской АЭС. Что такое радиация через восприятие собственного подсознания и что такое РАК - онкология если смотреть на эту болезнь через собственное подсознание
Записаться на сеанс - подробности на сайте ii-vv.ru
ССЫЛКИ на сеансы на канале ЗОНА ПРОБУЖДЕНИЯ:
О Чернобыле и радиации: https://youtu.be/-CD9K0OUjUQ
О РАКе: https://youtu.be/hOX05kodEik
ссылка о ядерных катастрофах 1957 года https://youtu.be/9iiJhC1mI4A
ссылка на видео, материалы которого использованы в данном видео. https://youtu.be/_liLNgUq6DI
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