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Οι Άχρηστοι Άνθρωποι του Harari
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40 views • April 18, 2022
Ο καθηγητής Yuval Noah Harari, στενός συνεργάτης του Klaus Schwab, σε αυτό το απόσπασμα τοποθετείται αναφορικά με τον τρόπο καταστολής των "άχρηστων ανθρώπων".
Εσύ είσαι ένας "άχρηστος άνθρωπος"; Τι λες;
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Μπορείτε να δείτε το πρωτότυπο βίντεο εδώ:
https://rumble.com/v10ah9d-yuval-noah-harari-what-to-do-with-useless-people-my-recommendation-is-drugs.html
Εσύ είσαι ένας "άχρηστος άνθρωπος"; Τι λες;
✧ ✦ ✺ ✧ ✦ ✷ ✧ ✦ ✺ ✧ ✦ ✷
Μπορείτε να μας βρείτε εδώ:
♾ blog: eternalnowblog.com
▶ κανάλια
🟥 YouTube: youtube.com/c/EternalNow4444
🟩 rumble: rumble.com/c/c-673507
⬛ Brighteon: brighteon.com/channels/eternalnow
🟦 NewTube: newtube.app/user/EternalNow
🟧 Bitchute: bitchute.com/channel/mtJqCH1fVCzO/
📝Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
🔗 Facebook: facebook.com/EternalNowblog
facebook.com/groups/megaliafypnisi
🔗MeWe: mewe.com/group/6001b229636e347d254673c6
🔗Telegram: t.me/eternalnow_blog
Μπορείτε να δείτε το πρωτότυπο βίντεο εδώ:
https://rumble.com/v10ah9d-yuval-noah-harari-what-to-do-with-useless-people-my-recommendation-is-drugs.html
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