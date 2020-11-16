Mark Passio - Weltsichtgewalt und die wahren Pandemien

Ursprünglich von Mark Passio auf der Telekonferenz Other Perspective Of Reality 2020 aus Spanien vorgestellt, seziert diese Sonderpräsentation die globale "Pandemie" CoVID-19 als eine von Sozialingenieuren wahrgenommene Krise, die speziell darauf abzielt, eine weltweite Atmosphäre von Angst, Trauma, Feigheit, Untätigkeit, Misstrauen, Spaltung und Unterwerfung zu schaffen. Mark erklärt auch, wie die Nachwirkungen der "Pandemie" dazu geführt haben, dass diejenigen, die die "offizielle" Erzählung der Ereignisse ohne Frage akzeptiert haben, Gewalt aus der Sicht der Weltanschauung zur Schau gestellt haben. Er schließt mit dem Angebot von SOULutions zur Befreiung unseres Bewusstseins von den WIRKLICHEN Pandemien, die uns als Spezies umgeben.Mark Passios Website:www.whatonearthishappening.comMark Passios YT-Kanal:Direkte Spenden:Spenden für Geschenke:Soziale Medien:Meine Werke findet Ihr hier:One Great Work Network:YT:Bitchute:Brighteon:Odyssee:Telegram:t.me/Alphavuk_Mark_Passiot.me/Alphavuk_Zusatzmaterialt.me/Adrenochrom_Pedogatet.me/NewsvukMeine Website:www.alphavuk.netVielen Dank für Dein freiwilliges & bedingungsloses Geschenk: