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HOLD UP, Un chaos avéré ! ⛔ ODYSEE & LBRY CENSURENT HOLD UP ❔ ⛔ [MAJ]
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15 views • December 12, 2020
HOLD UP - Retour sur un chaos [⛔ ODYSEE & LBRY CENSURENT HOLD UP ❔ ⛔]
Le documentaire ayant été censuré à plusieurs reprises sur Odysee (lbry), etc.
✅ Lien de téléchargement du documentaire intégral en HD 720p [GRATUIT !]
https://gofile.io/d/bsq2NA
✹ Nouveau communiqué de Tprod https://tprod.fr/project/hold-up/
Soutenez le projet! Merci! 🙏
👉 NOTE SUR LE RETRAIT DU DOCUMENTAIRE des plateformes Odysee & lbry.tv [Important !] ❗
@Vivresainement
"" Odysee n'a pas censuré hold-up, Tprod a demandé de retirer toutes les copies pour droits d'auteurs car les chaines télé leur demande des sommes astronomiques pour une diffusion à l'international. Donc ils ont du demander le retrait de toutes les plateformes. ""
Le documentaire du journaliste d’investigation Pierre Barnérias sur la gestion de la crise du Covid-19
La version intégrale du documentaire a été banni des plateformes ODYSEE et LBRY.TV !
Il n'en reste plus que quelques résumés ...
Ce qui fait de lui, maintenant, l'un des documentaires les plus censurés de la planète !
A n'en pas douter, ce n'est pas le producteur TPROD qui a déposé une plainte pour copyright ...,
Puisque le lien qui avait été donné par TPROD sur tipeee.com menait directement sur la chaîne Odysee de @laileastick :
https://odysee.com/@laileastick:4/HOLD-UP-Le-film-documentaire-en-version-int%C3%A9grale:8
On avait déjà remarqué que tipeee avait aussi fait l'objet de plusieurs réclamations ...: https://fr.tipeee.com/hold-up-le-documentaire
Ce qu'on découvre en ouvrant la page :
""Nous avons reçu un grand nombre de signalements à propos de potentielles fausses informations présentes sur cette page ou les contenus vers lesquels elle redirige.
Nos équipes sont en contact avec les organismes compétents pour juger de la licéité des contenus proposés par le créateur et de la légitimité à les faire financer sur la plateforme.
D'ici à ce que nous obtenions une réponse formelle, nous vous invitons à la prudence et à vérifier la véracité des informations que vous consultez en vous référant notamment aux recommandations du gouvernement.""
Nous avons maintenant la preuve que ceux qui se cachent derrière font partie des hautes instances du gouvernement français qui agit maintenant hors frontières ...!
Sans compter les TROLLS qui se font plus nombreux chaque jour sur Odysee et lbry.tv ...
SOYEZ PRUDENTS, VÉRIFIEZ VOS CONTENUS ...!
Alors que faire ?
=> Partagez massivement autour de vous : famille, amis, ennemis, collègues de travail, associations, réseaux sociaux encore à l'abri de cette guerre médiatique, clés usb, etc... Parlez-en !
Ce documentaire que j'avais posté sur ma chaîne Odysee et qui avait fait près de 20000 vues ...
https://odysee.com/@LugNassad:0/%F0%9F%96%A5%EF%B8%8F--HOLD-UP--%F0%9F%92%89-COVID-19---RETOUR-SUR-UN-CHAOS--Documentaire-int%C3%A9gral-Tprod--:8
👉 Résultat : ""En réponse à une plainte que nous avons reçue en vertu de la US Digital Millennium Copyright Act, nous avons bloqué l'accès à ce contenu à partir de nos applications.""
💉💀 DON'T BE EVIL (GOOGLE) 💀💉
👉 Digital Services Act (1/2) : comment l’Europe s’attaque à la haine en ligne et à la désinformation
https://www.ccmm.asso.fr/digital-services-act-1-2-comment-leurope-sattaque-a-la-haine-en-ligne-et-a-la-desinformation/
Le documentaire ayant été censuré à plusieurs reprises sur Odysee (lbry), etc.
✅ Lien de téléchargement du documentaire intégral en HD 720p [GRATUIT !]
https://gofile.io/d/bsq2NA
✹ Nouveau communiqué de Tprod https://tprod.fr/project/hold-up/
Soutenez le projet! Merci! 🙏
👉 NOTE SUR LE RETRAIT DU DOCUMENTAIRE des plateformes Odysee & lbry.tv [Important !] ❗
@Vivresainement
"" Odysee n'a pas censuré hold-up, Tprod a demandé de retirer toutes les copies pour droits d'auteurs car les chaines télé leur demande des sommes astronomiques pour une diffusion à l'international. Donc ils ont du demander le retrait de toutes les plateformes. ""
Le documentaire du journaliste d’investigation Pierre Barnérias sur la gestion de la crise du Covid-19
La version intégrale du documentaire a été banni des plateformes ODYSEE et LBRY.TV !
Il n'en reste plus que quelques résumés ...
Ce qui fait de lui, maintenant, l'un des documentaires les plus censurés de la planète !
A n'en pas douter, ce n'est pas le producteur TPROD qui a déposé une plainte pour copyright ...,
Puisque le lien qui avait été donné par TPROD sur tipeee.com menait directement sur la chaîne Odysee de @laileastick :
https://odysee.com/@laileastick:4/HOLD-UP-Le-film-documentaire-en-version-int%C3%A9grale:8
On avait déjà remarqué que tipeee avait aussi fait l'objet de plusieurs réclamations ...: https://fr.tipeee.com/hold-up-le-documentaire
Ce qu'on découvre en ouvrant la page :
""Nous avons reçu un grand nombre de signalements à propos de potentielles fausses informations présentes sur cette page ou les contenus vers lesquels elle redirige.
Nos équipes sont en contact avec les organismes compétents pour juger de la licéité des contenus proposés par le créateur et de la légitimité à les faire financer sur la plateforme.
D'ici à ce que nous obtenions une réponse formelle, nous vous invitons à la prudence et à vérifier la véracité des informations que vous consultez en vous référant notamment aux recommandations du gouvernement.""
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