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Ο ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΟΠΗΣ - Καθημερινή Ενημέρωση: Καζάκης & Συμβουλόπουλος - 2-6-21
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10 views • June 03, 2021
#Καζάκης #Πτωχευτικός #Ανάπτυξη #Εμβόλια #Παρενέργειες
Ο Θέμης Συμβουλόπουλος συνομιλεί με τον Πρόεδρο του ΕΠΑΜ, Δημήτρη Καζάκη, για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας.
🔴 ΣΗΜΕΡΑ:
Πτωχευτικός Κώδικας με αλγόριθμο και γρήγορα
Η κοροϊδία με την ανάπτυξη
Βελτιώνεται η οικονομική δραστηριότητα μας λέει ο ΙΟΒΕ
Το παιχνίδι με τις αλυσίδες εφοδιασμού και η αυτάρκεια
Η Volkswagen AG Αστυπάλαια
Θα δούμε σκηνές Ισπανίας;
Το οργανωμένο έγκλημα εξαρθρώθηκε στην Ρόδο
Ο δικτάτορας της Λευκορωσίας και ο κορωναϊός
Γιατί δεν συμβαδίζει η κάμψη της επιδημίας με τις άλλες χώρες;
Αυξάνουν οι παρενέργειες από τα εμβόλια στην Ευρώπη
Καναδοί και Νεοζηλανδοί ιατροί προειδοποιούν
Οι γονείς, τα παιδιά και η πατρίδα
🔴 Παρακαλούμε υποστηρίξτε την προσπάθεια μας, μέσα από τα Like στα βίντεο, της Κοινοποίησης (Share) τους και Εγγραφής (Subscribe) στο κανάλι, που συνολικά ενισχύουν την προβολή του έργο μας.
Μάθε για το ΕΠΑΜ: https://www.epamhellas.gr
Ο αγώνας είναι εκεί έξω και κανείς μας δεν περισσεύει.
1. Ενημέρωση για τη Μήνυση επί Εσχάτη Προδοσία:
https://www.epamhellas.gr/mhnysh-epi-...
2. Συνυπογράψτε τη Μήνυση:
https://bit.ly/37Txkl7
3. Συμμετοχή στο ΕΠΑΜ:
https://members.epamhellas.gr/#/
4. Διαβάστε ελεύθερη δημοσιογραφία:
https://www.xasteria.org/
5. Aκουσε το ΕΠΑΜ:
http://www.e-roi.gr/
6. Facebook του ΕΠΑΜ:
https://www.facebook.com/metopo
7. Twitter του ΕΠΑΜ:
https://twitter.com/epamhellas
Το Ε.ΠΑ.Μ. καλεί τους πολίτες κάθε πολιτικής καταβολής που αναγνωρίζουν την ανάγκη αντίστασης στην επιβληθείσα κατοχή κατά της Ελλάδας με κύριους μηχανισμούς το ευρώ, Ε.Ε, χρέος, μνημόνια και την ντόπια εναλλασσόμενη δωσιλογική διακυβέρνηση, να αγωνιστούν πλάι στο Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο.
Πιστεύουμε στην πραγματική δημοκρατία, όπως επίσης στην ανάγκη εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας στην πατρίδα μας, όπως αντανακλούν τα Πέντε Προτάγματα του Ε.ΠΑ.Μ. :
- Mη Αναγνώριση - Διαγραφή Χρέους.
- Νέο Εθνικό Νόμισμα.
- Ανατροπή Μνημονίων - Εξοδος από Ε.Ε.
- Δικαιοσύνη - Τιμωρία Ενόχων.
- Συντακτική Εθνοσυνέλευση και Νέο Δημοκρατικό Σύνταγμα.
Ο Θέμης Συμβουλόπουλος συνομιλεί με τον Πρόεδρο του ΕΠΑΜ, Δημήτρη Καζάκη, για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας.
🔴 ΣΗΜΕΡΑ:
Πτωχευτικός Κώδικας με αλγόριθμο και γρήγορα
Η κοροϊδία με την ανάπτυξη
Βελτιώνεται η οικονομική δραστηριότητα μας λέει ο ΙΟΒΕ
Το παιχνίδι με τις αλυσίδες εφοδιασμού και η αυτάρκεια
Η Volkswagen AG Αστυπάλαια
Θα δούμε σκηνές Ισπανίας;
Το οργανωμένο έγκλημα εξαρθρώθηκε στην Ρόδο
Ο δικτάτορας της Λευκορωσίας και ο κορωναϊός
Γιατί δεν συμβαδίζει η κάμψη της επιδημίας με τις άλλες χώρες;
Αυξάνουν οι παρενέργειες από τα εμβόλια στην Ευρώπη
Καναδοί και Νεοζηλανδοί ιατροί προειδοποιούν
Οι γονείς, τα παιδιά και η πατρίδα
🔴 Παρακαλούμε υποστηρίξτε την προσπάθεια μας, μέσα από τα Like στα βίντεο, της Κοινοποίησης (Share) τους και Εγγραφής (Subscribe) στο κανάλι, που συνολικά ενισχύουν την προβολή του έργο μας.
Μάθε για το ΕΠΑΜ: https://www.epamhellas.gr
Ο αγώνας είναι εκεί έξω και κανείς μας δεν περισσεύει.
1. Ενημέρωση για τη Μήνυση επί Εσχάτη Προδοσία:
https://www.epamhellas.gr/mhnysh-epi-...
2. Συνυπογράψτε τη Μήνυση:
https://bit.ly/37Txkl7
3. Συμμετοχή στο ΕΠΑΜ:
https://members.epamhellas.gr/#/
4. Διαβάστε ελεύθερη δημοσιογραφία:
https://www.xasteria.org/
5. Aκουσε το ΕΠΑΜ:
http://www.e-roi.gr/
6. Facebook του ΕΠΑΜ:
https://www.facebook.com/metopo
7. Twitter του ΕΠΑΜ:
https://twitter.com/epamhellas
Το Ε.ΠΑ.Μ. καλεί τους πολίτες κάθε πολιτικής καταβολής που αναγνωρίζουν την ανάγκη αντίστασης στην επιβληθείσα κατοχή κατά της Ελλάδας με κύριους μηχανισμούς το ευρώ, Ε.Ε, χρέος, μνημόνια και την ντόπια εναλλασσόμενη δωσιλογική διακυβέρνηση, να αγωνιστούν πλάι στο Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο.
Πιστεύουμε στην πραγματική δημοκρατία, όπως επίσης στην ανάγκη εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας στην πατρίδα μας, όπως αντανακλούν τα Πέντε Προτάγματα του Ε.ΠΑ.Μ. :
- Mη Αναγνώριση - Διαγραφή Χρέους.
- Νέο Εθνικό Νόμισμα.
- Ανατροπή Μνημονίων - Εξοδος από Ε.Ε.
- Δικαιοσύνη - Τιμωρία Ενόχων.
- Συντακτική Εθνοσυνέλευση και Νέο Δημοκρατικό Σύνταγμα.
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