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Тайна Явления Матери Мира. Часть 1. Пророчества
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13 views • January 17, 2021
Тайна Явления Матери Мира. Часть 1. Пророчества https://youtu.be/GTijD_jQzD8
Человечеству было дано Свыше предостаточно Знамений и Откровений о приближающемся Явлении Мировой Женственности. Все Откровения о Грядущем Пришествии, которые были переданы через людей, давались на их уровне и проходили трансформу сквозь их уровень сознания и религиозные воззрения. Этим объясняется различие Образов, которые были описаны провидцами, пророками и теми, кого Матерь Света Избрала, дабы через них Донести человечеству Весть о Своём Явлении. В начале последнего десятилетия прошлого века мы стали свидетелями Величайшего События в истории человечества — Явления Матери Мира Марии ДЭВИ Христос!
11 Апреля 1990 года на Земле Произошло Явление Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС. В Образе Женщины В Материальный Мир Снизошла Сама Прародительница Всего Сущего, дабы Спасти планету от засилья Тьмы и Основать Новую Эпоху — ЛЮБВИ, КРАсоты и Гармонии.
Пришествие Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС было закономерным и предопределённым. Многие Её ждали терпеливо с великой надеждой и верой. Предсказано было практически всё: МЕСТО, ВРЕМЯ и ЦЕЛЬ Явления Матери Мира.
Место Явления
«Со вступлением Солнца в знак Водолея, Русский Народ и Славянская Раса вцелом достигнут степени духовного развития, которая продвинет их много выше их нынешнего состояния. Духовность должна развиваться наравне с интеллектом и через интеллект. Существование Славянской Цивилизации будет кратковременным, но на протяжении своего существования она будет великой и радостной, ибо она родится из глубокого горя и несказанных страданий, а закон компенсации приведёт в своё время к противоположному. Из Славян произойдёт народ, который образует последнюю из семи подрас Арийской Эпохи. Славянская Цивилизация будет фундаментом для развития Шестой Расы Человечества»
(Макс Гендель).
О том, что Россия станет местом БогоЯвления, писали многие пророки и провидцы.
Д.Андреев, Е.И. Рерих, Мишель Нострадамус, Ванга, В.Соловьев, Эдгар Кейси, др. https://usmalos.com/prorochestva-o-yavlenii-materi-mira/
https://usmalos.com/arxiv/publikaczii-uchenikov/tajna-yavleniya-materi-mira Тайна Явления Матери Мира
САЙТЫ:
https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©
Источник: https://www.youtube.com/user/Usmalos/videos
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Человечеству было дано Свыше предостаточно Знамений и Откровений о приближающемся Явлении Мировой Женственности. Все Откровения о Грядущем Пришествии, которые были переданы через людей, давались на их уровне и проходили трансформу сквозь их уровень сознания и религиозные воззрения. Этим объясняется различие Образов, которые были описаны провидцами, пророками и теми, кого Матерь Света Избрала, дабы через них Донести человечеству Весть о Своём Явлении. В начале последнего десятилетия прошлого века мы стали свидетелями Величайшего События в истории человечества — Явления Матери Мира Марии ДЭВИ Христос!
11 Апреля 1990 года на Земле Произошло Явление Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС. В Образе Женщины В Материальный Мир Снизошла Сама Прародительница Всего Сущего, дабы Спасти планету от засилья Тьмы и Основать Новую Эпоху — ЛЮБВИ, КРАсоты и Гармонии.
Пришествие Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС было закономерным и предопределённым. Многие Её ждали терпеливо с великой надеждой и верой. Предсказано было практически всё: МЕСТО, ВРЕМЯ и ЦЕЛЬ Явления Матери Мира.
Место Явления
«Со вступлением Солнца в знак Водолея, Русский Народ и Славянская Раса вцелом достигнут степени духовного развития, которая продвинет их много выше их нынешнего состояния. Духовность должна развиваться наравне с интеллектом и через интеллект. Существование Славянской Цивилизации будет кратковременным, но на протяжении своего существования она будет великой и радостной, ибо она родится из глубокого горя и несказанных страданий, а закон компенсации приведёт в своё время к противоположному. Из Славян произойдёт народ, который образует последнюю из семи подрас Арийской Эпохи. Славянская Цивилизация будет фундаментом для развития Шестой Расы Человечества»
(Макс Гендель).
О том, что Россия станет местом БогоЯвления, писали многие пророки и провидцы.
Д.Андреев, Е.И. Рерих, Мишель Нострадамус, Ванга, В.Соловьев, Эдгар Кейси, др. https://usmalos.com/prorochestva-o-yavlenii-materi-mira/
https://usmalos.com/arxiv/publikaczii-uchenikov/tajna-yavleniya-materi-mira Тайна Явления Матери Мира
САЙТЫ:
https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©
Источник: https://www.youtube.com/user/Usmalos/videos
ПОДПИШИТЕСЬ на Канал «VictoriaRA» - https://www.brighteon.com/channels/victoriara Для этого необходимо нажать на кнопку «SUBSCRIBE» - «ПОДПИСАТЬСЯ» (после простой регистрации с использованием только эл. ящика и входа в созданный аккаунт).
Подписывайтесь на Telegram-Канал https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
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