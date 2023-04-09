www.scabelum.com

Luis de Miguel entrevista a Joan Antoni Rivera sobre la EHS y la SQM (electro y químico sensibles) en general, especialmente el impacto del 5G y la búsqueda de zonas blancas por muchos refugiados ambientales. Joan es secretario de la asociación Electro y Químico Sensibles por el Derecho a la Salud (electroyquimicosensibles.org). Él es ingeniero industrial, especialista en bioconstrucción, mediciones y salud del hábitat, trabajo casi en totalidad con personas con enfermedades ambientales.