www.scabelum.com

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Luis de Miguel entrevista a Joan Antoni Rivera sobre la EHS y la SQM (electro y químico sensibles) en general, especialmente el impacto del 5G y la búsqueda de zonas blancas por muchos refugiados ambientales. Joan es secretario de la asociación Electro y Químico Sensibles por el Derecho a la Salud (electroyquimicosensibles.org). Él es ingeniero industrial, especialista en bioconstrucción, mediciones y salud del hábitat, trabajo casi en totalidad con personas con enfermedades ambientales.