Textiles sostenibles de Delilah Home, innovación en algodón orgánico e impacto en la comunidad – lo más destacado de la entrevista, parte 2

Mike Adams, fundador de Brighton, entrevista a Michael Tour, director ejecutivo de Delilah Home, una empresa de textiles para el hogar sostenible con seis años de trayectoria. Delilah Home produce toallas de baño, ropa de cama, toallas de playa y de cocina a partir de materiales sostenibles, certificados con el estándar GOTS, lo que garantiza la ausencia total de químicos nocivos. Obtienen algodón orgánico de India y Turquía, y fabrican en Portugal. Tour destaca los beneficios del algodón orgánico, que utiliza un 40% menos de herbicidas y pesticidas en comparación con el algodón convencional. Delilah Home también ha introducido toallas Dry Tech elaboradas a partir de botellas plásticas PET recicladas, que son antimicrobianas y reciclables. Además, la empresa dona el 10% de sus ganancias a la comunidad.





