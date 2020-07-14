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EL GRANO DEL SISTEMA 340: FIN DE LA DEMOCRACIA (Resubido acá)
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33 views • July 14, 2020
Excelente informe de la mano de Javier Ordoñez
LINK EL GRANO DEL SISTEMA 339: LA NUEVA PANDEMIA CHINA
-> https://lbry.tv/@elgranodelsistema:2/EL-GRANO-DEL-SISTEMA-339:0
EL PODER NO ES BIFRONTE 1:34
COMO SE COMUNICA SOROS 3:36
OBEDIENCIA O MUERTE 6:40
CAMBIO DE ERA, FIN DE LA DEMOCRACIA 14:14
EL HAMBRE 27.00
LA SITUACION INTERNA 31:59
LA BALCANIZACION 33:16
EL APOYO DEL ESTADO, UN SALVAVIDAS DE PLOMO 43:42
CODIGO DE EDIFICACION EN CABA, NUEVO ORDEN MUNDIAL AL PALO 45:35
GRABOIS 46:27
LOS TRES CEREBROS Y LA PSICOPATÍA 48:07
LINK EL GRANO DEL SISTEMA 339: LA NUEVA PANDEMIA CHINA
-> https://lbry.tv/@elgranodelsistema:2/EL-GRANO-DEL-SISTEMA-339:0
EL PODER NO ES BIFRONTE 1:34
COMO SE COMUNICA SOROS 3:36
OBEDIENCIA O MUERTE 6:40
CAMBIO DE ERA, FIN DE LA DEMOCRACIA 14:14
EL HAMBRE 27.00
LA SITUACION INTERNA 31:59
LA BALCANIZACION 33:16
EL APOYO DEL ESTADO, UN SALVAVIDAS DE PLOMO 43:42
CODIGO DE EDIFICACION EN CABA, NUEVO ORDEN MUNDIAL AL PALO 45:35
GRABOIS 46:27
LOS TRES CEREBROS Y LA PSICOPATÍA 48:07
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