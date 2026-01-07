BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrighteon.AI
Episode 125: Zivilisation – die Kultur der Separation
Bannbrecher & Dammbrecher
Bannbrecher & Dammbrecher
3 views • 23 hours ago

Das Wort Zivilisation ist üblicherweise positiv konnotiert. Wir verbinden damit Kunst und Kultur, Wissenschaft, Technologie und ähnliches mehr. Ihre Nachteile werden ‚menschlicher Natur‘ zugeschrieben. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein.

Literatur:

    • Die Renaissance der Menschheit: Über die große Krise unserer Zivilisation und die Geburt eines neuen Zeitalters / Charles Eisenstein, 2008/2011 https://kanope.de/

    • Rebels Against the Future: The Luddites And Their War On The Industrial Revolution: Lessons For The Computer Age / Kirkpatrick Sale, 1995

    • Ismael: Roman / Daniel Quinn, 1992

    • Anfänge: Eine neue Geschichte der Menschheit / David Graeber & David Wengrow, 2022

    • Endgame: Zivilisation als Problem / Derrick Jensen, 2006

    • Qwen https://chat.qwen.ai/


In der Sendung Bannbrecher & Dammbrecher erkunden wir in wöchentlichen Episoden die Ursachen der großen Menschheitskrise, die eine Krise des Bewusstseins ist. Auf der Suche nach Wegen in die Zukunft sind unser Hauptwerkzeug hierbei Erkenntnisse über universelle Prinzipien.

Besuche meine Website https://bannbrecher.de mit Infos zur Sendereihe, Downloads, Blogs und allen Links zu weiteren Videoplattformen und Social Media.

Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren!

Kommentare nehme ich gern auf https://odysee.com/@bannbrecher oder auf dem Bannbrecher-Blog entgegen: https://bannbrecher.de/blog/. Auf Rückmeldungen jeglicher Art - Anregungen, Kritik, Fragen – gehe ich ein, sofern ein ernsthaftes Interesse zu verstehen sichtbar ist.

Titelmusik: Aaschglatt, mit freundlicher Genehmigung von Markus Zewe.

https://www.schwobarock.de/

Keywords
separationkulturzivilisationcharles eisensteinobjektive moralnaturrechtfurchtderrick jensen
