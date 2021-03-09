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Массовая вакцинация, смерти в больницах и забота о нашем здоровье
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199 views • March 09, 2021
Скандальное выступление противников вакцинации от коронавируса, ворвавшихся на заседание экспертного круглого стола «Вакцинация - 100 и 1 миф о прививках против коронавируса» в Общественной палате Республики Татарстан. Видеоролик с полной версией онлайн конференции был удалён с YouTube.
Почему люди стали больше умирать в больницах и зачем нужна массовая вакцинация, если иммунитет у людей уже есть? Правда о чудовищной лжи, убивающей людей!
Дополнительные ссылки на освещение данного мероприятия официальными СМИ:
1. Противники прививок практически сорвали экспертный круглый стол в Общественной Палате РТ | ТНВ - https://www.youtube.com/watch?v=3UOxOj5qRXA
2. Антипрививочники ворвались на заседание по вакцинации от ковида и устроили скандал - https://www.youtube.com/watch?v=IyNp6Lk6s0k
3. Противники вакцинации от коронавируса: что они требуют? - https://www.youtube.com/watch?v=GIW6KewT11s
Почему люди стали больше умирать в больницах и зачем нужна массовая вакцинация, если иммунитет у людей уже есть? Правда о чудовищной лжи, убивающей людей!
Дополнительные ссылки на освещение данного мероприятия официальными СМИ:
1. Противники прививок практически сорвали экспертный круглый стол в Общественной Палате РТ | ТНВ - https://www.youtube.com/watch?v=3UOxOj5qRXA
2. Антипрививочники ворвались на заседание по вакцинации от ковида и устроили скандал - https://www.youtube.com/watch?v=IyNp6Lk6s0k
3. Противники вакцинации от коронавируса: что они требуют? - https://www.youtube.com/watch?v=GIW6KewT11s
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