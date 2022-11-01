Prawdziwa góra Synaj w Arabii Saudyjskiej: Exodus jest prawdziwy - Polish Audio

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Zobacz pełny dokument: Finding the Mountain of Moses: The Real Mount Synaj w Arabii Saudyjskiej
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Sodoma i Gomora IsReal: Młodzież zasługuje na zdrowy bunt
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Zobacz więcej:
Ron Wyatt Discoveries -2022- Gomorrah- Red Sea Crossing- Mt Sinai- Arka Noego (z linkami do wielu innych filmów)
https://www.brighteon.com/8b890d1f-d654-446e-8cfd-c9da59fb9ef9
Zobacz głębokie dowody przedstawione w tym filmie, które potwierdzają jedno z najbardziej fundamentalnych wydarzeń w Biblii!
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