Prawdziwa góra Synaj w Arabii Saudyjskiej: Exodus jest prawdziwy - Polish Audio

Dołącz do naszej wycieczki na górę Synaj w październiku 2022 roku! ➡️ https://livingpassages.com/tour/saudi-arabia-mt-sinai-midian-ryan-mauro/

Zobacz pełny dokument: Finding the Mountain of Moses: The Real Mount Synaj w Arabii Saudyjskiej

https://www.youtube.com/watch?v=YjrxHqNy5CQ

Sodoma i Gomora IsReal: Młodzież zasługuje na zdrowy bunt

https://www.brighteon.com/13c99532-3c27-4fc5-ac67-25907f4c8150

Zobacz więcej:

Ron Wyatt Discoveries -2022- Gomorrah- Red Sea Crossing- Mt Sinai- Arka Noego (z linkami do wielu innych filmów)

https://www.brighteon.com/8b890d1f-d654-446e-8cfd-c9da59fb9ef9

Zobacz głębokie dowody przedstawione w tym filmie, które potwierdzają jedno z najbardziej fundamentalnych wydarzeń w Biblii!

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