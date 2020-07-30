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Silvano Trotta - Chaud Patate !
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3 views • July 30, 2020
Import YT 30 juillet 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=mLIYXJiG4FQ
Chaîne YT Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
Emission dédiée à Ema et Jean-Jacques. La Censure s'intensifie.
Sources :
https://www.spreadshirt.fr
https://www.neosante.eu/accueil/
https://strategika.fr/2020/07/25/covid-19-la-reussite-de-la-strategie-suedoise/
https://www.marianne.net/societe/hopitaux-en-ile-de-france-et-marseille-la-majorite-des-admis-pour-covid-sont-des-voyageurs
https://www.ilgiornale.it/news/cronache/maxi-focolaio-treviso-pi-130-positivi-nellex-caserma-dei-1880517.html
https://www.ilgiornale.it/news/politica/ricetta-sinistra-sbarcano-immigrati-positivi-serve-1880332.html
https://www.breitbart.com/europe/2020/07/30/farage-trump-biden-pieces-doesnt-know-where-he-is/
https://www.huffingtonpost.fr/entry/covid-19-lallemagne-impose-des-tests-ou-quatorzaines-a-130-pays-contre-16-pour-la-france_fr_5f1c4431c5b6128e68268ec4
https://www.levif.be/actualite/international/on-confond-pandemie-avec-menace-mortelle-carte-blanche/article-opinion-1315021.html
https://judiciary.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=3199
https://www.01net.com/actualites/pourquoi-facebook-veut-savoir-si-vous-avez-les-symptomes-du-covid-19-1896604.html
https://ensemblecitoyens.be/actions/
https://konfedera.org/gestion-epidemies.php
Chaîne YT Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
Emission dédiée à Ema et Jean-Jacques. La Censure s'intensifie.
Sources :
https://www.spreadshirt.fr
https://www.neosante.eu/accueil/
https://strategika.fr/2020/07/25/covid-19-la-reussite-de-la-strategie-suedoise/
https://www.marianne.net/societe/hopitaux-en-ile-de-france-et-marseille-la-majorite-des-admis-pour-covid-sont-des-voyageurs
https://www.ilgiornale.it/news/cronache/maxi-focolaio-treviso-pi-130-positivi-nellex-caserma-dei-1880517.html
https://www.ilgiornale.it/news/politica/ricetta-sinistra-sbarcano-immigrati-positivi-serve-1880332.html
https://www.breitbart.com/europe/2020/07/30/farage-trump-biden-pieces-doesnt-know-where-he-is/
https://www.huffingtonpost.fr/entry/covid-19-lallemagne-impose-des-tests-ou-quatorzaines-a-130-pays-contre-16-pour-la-france_fr_5f1c4431c5b6128e68268ec4
https://www.levif.be/actualite/international/on-confond-pandemie-avec-menace-mortelle-carte-blanche/article-opinion-1315021.html
https://judiciary.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=3199
https://www.01net.com/actualites/pourquoi-facebook-veut-savoir-si-vous-avez-les-symptomes-du-covid-19-1896604.html
https://ensemblecitoyens.be/actions/
https://konfedera.org/gestion-epidemies.php
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