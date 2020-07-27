Mr. V (65η) - ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ, Ε.Φ. ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΒΟΥΔΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ..._26_07_2020

Η εναλλακτική ενημέρωση στα καλύτερα της !!

Παρασκήνιο, ιστορία, ειδήσεις που συνήθως δεν κοσμούν τα βοθροκάναλα και την πλειοψηφία των έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων μαζικής εξαπάτησης.

Ενημέρωση για "ψαγμένους" και αχόρταγους για την αλήθεια όσο πικρή και στενάχωρη να είναι. Για όσους τελικά πιστεύουν και αποδέχονται πως :

«Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς.»



Α) Ειδήσεις



1) Τουριστικώς νεκρή η Μακεδονία μας (02:10)

2) Είμαστε κότες !! Κροκοδείλια δάκρυα για την Αγία Σοφία και πάρτι... (03:18)

3) Δεξίωση, πάρτι και κοσμοσυρροή δίχως μάσκες !! (09:05)

4) Δεξίωσης ατύχημα ... (10:08)

5) Επιφυλακή Ενόπλων Δυνάμεων, ανάπτυξη τουρκικού στόλου γύρω από το Καστελόριζο, πολιτική ηγεσία, μυστική συνάντηση στο Βερολίνο, το αμερικάνικο αεροπλαναφόρο Dwight D. Eisenhower και το αντίστοιχο γαλλικό Charles de Gaulle στη Μεσόγειο, κατεβαίνουν και οι Ρώσσοι, γαλλικές φρεγάτες Belharra και εμπλοκή προμήθειας αυτών... (11:35)

6) Συνέντευξη επίτιμου Αρχηγού ΓΕΝ, ναύαρχος Κοσμάς Χρηστίδης (16:35)

7) 20/07/2020. Φρεγάτα "Κανάρης" και το βρετανικό ναρκαλιευτικό "Penzance M106". Οι γνωστοί Άγγλοι... (17:50)

8) Δεύτερη επέτειος της επιθέσεως στο Μάτι Αττικής (25:35)

9) Απόφαση Κεραμέως (16/07/2020) για επιδότηση της διοικούσας επιτροπής του καινούργιου τζαμιού στον Βοτανικό! (29:05)

10) Απουσία εκστρατείας μποϊκοτάζ τούρκικων προϊόντων... (30:10)

11) Ιερά Μονή Εσφιγμένου Αγίου Όρους. Συνεχίζεται ο διωγμός... (30:42)

12) Βουλευτής (τ)σύριζα καθηγητής Πανεπιστημίου (!!) ξευτιλίζεται και ξευτιλίζει το Ελληνικό κοινοβούλιο...(κατάντια πραγματική)... (32:12)

13) Απόβαση αμερικάνικου μεταγωγικού "Endurance" και "Yuma" στην Αλεξανδρούπολη... (33:00)

14) Επέτειος προδοσίας της αδερφή μας, της πολύπαθης Κύπρου μας. 1.619 ψυχές

περιμένουν δικαίωση εν μέσω εορτασμών !! (34:42)

15) Δολοφονίες Αμερικανών διπλωματών σε Λευκωσία (Rodger Paul Davies_May 7,

1921 – August 19, 1974) και Αθήνα (Henry Joseph Tasca_August 23, 1912 – August 22, 1979) (36:25)

16) Επικοινωνία Σακελλαροπούλου με πάπα !! Προφητείες περί Αγίας Σοφίας...

(37:33)

17) Επέτειος βιασμού της Μυρτώ από το σκουπίδι... το οποίο υπερασπίστηκε η

νεολαία του (τ)συριζα σε δικαστήριο της Σύρου !! (40:50)

18) Έρχεται το τέλος των μετρητών από 01/08 σε εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες ;

(42:50)

19) Άδεια Κεραμέως για τρία νέα τζαμιά σε Κω (2) και Ρόδο (1) !! (45:00)



Β) Εθνικοί Φύλακες



1) Ίδρυση Ταμείου Εθνικής Παιδείας (43:30)

2) Ίδρυση Ταμείου Εθνικής Αμύνης (45:58)



Γ) Ερωτήσεις εκπομπής :



1) Λέτε να μας επιφυλάσσουν κάποια έκπληξη προ Δεκαπενταύγουστου ; (08:37)

2) Αληθεύει πως το Υπουργείο (Α)παιδείας σε συνεργασία με του Υπουργείο Υγείας ενέκρινε πιλοτικό πρόγραμμα για το σχολικό έτος 2018 - 2019 για τις τάξεις Γ', Δ' και Ε' Δημοτικού που περιλαμβάνουν πρακτικές βουδιστικού διαλογισμού ;! (49:30)

3) Αληθεύει πως μετά την ανίερη απόφαση του Σουλτάνου για να μετατραπεί η Αγία Σοφία σε τζαμί υπήρξαν διαμαρτυρίες ισραηλινών πολιτών- διαδηλωτών στην Ιερουσαλήμ ; (53:18)

4) Ενώ στη χώρα μας βασιλεύει σχεδόν η αφωνία επί της ουσίας για το καυτό ζήτημα του ΚΟΡΥΦΑΙΟΥ Ιερού Ναού της Χριστιανοσύνης, αληθεύουν τα δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου ότι έρχεται η σειρά και άλλου ξεχωριστού Ορθοδόξου Ιερού Ναού (Αγία Σοφία Τραπεζούντος) στην τουρκία που θα μετατραπεί σε τζαμί ; (55:15)

5) Υπάρχει έστω ένας αρμόδιος κρατικός λειτουργός να μας πληροφορήσει υπευθύνως βάσει ποιου Νόμου επιτρέπεται μια Περιφέρεια (Θεσσαλίας) να χρηματοδοτεί εκδηλώσεις ενός κόμματος (ΚΚΕ_ΚΝΕ) ;! (59:10)

6) Ενώ γνωρίζουμε πόσες πολλές και αρνητικές επετείους για την Ελλάδα μας έχει ΔΥΣΤΥΧΩΣ ο Ιούλιος, τι φαίνεται να ξεχωρίζει και γιατί δεν επιτρέπεται να λησμονεί κανένας Έλλην ( έκρηξη ναυτικής βάσης στο Μαρί της Κύπρου); (1:02:38)

7) Η πτώση του ελικοπτέρου Augusta Bell 206 της Εθνικής Φρουράς της Κύπρου (10ης Ιουλίου 2002) (1:04:12)

8) Ποιος απέστειλε επιστολή στον παράφρονα σουλτάνο γράφοντας του επί λέξη : "Το τέλος σου προβλέπεται οικτρό. Κρίμα που δε θα ζήσεις για να το δεις" (1:06:23)



Δ) Απόφθεγμα εκπομπής



"Θεέ μου προφύλαξε με από τους φίλους μου, τους εχθρούς μου τους αναλαμβάνω εγώ".

Αντίγονος Β' Γονατάς (319-239 π.Χ ) Μακεδόνας Βασιλιάς