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Pyramiden-Lüge
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226 views • May 15, 2021
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Die Anlage von Gizeh stellt eine gewaltige astronomische Uhr dar, deren Umlaufzeit 26.000 Jahre beträgt.
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Wenn die Augen der Sphinx “präzise auf den Stern Regulus blicken, also Richtung der Löwe-Wassermann-Achse, dann startet ein neuer Zyklus der Weltenzeit. Ergo: Die Anlage von Gizeh stellt eine gewaltige astronomische Uhr dar, deren Umlaufzeit 26.000 Jahre beträgt. Und diese Uhr arbeitet bis heute absolut perfekt.
Plötzlich fällt es einem wie Schuppen von den Augen: die Pyramide verweist auf die Tag- und Nachtgleiche und die Geometrie der Anlage auf die Zukunft.
Aber warum sollen wir auf den 26.000 Jahre dauernden Zyklus hingewiesen werden?
Wer die Qualität vieler Dokumentationen und Arbeiten sog. Pyramiden-“Wissenschaftler” schon immer auf dem Niveau der sogenannten Klima-“Wissenschaftler” sah, bekommt in diesem Video endlich erstaunlich plausible Hinweise darauf, welche Bedeutung die Pyramiden tatsächlich gehabt haben könnten und wie, d. h. mit welcher Technologie, sie in Wahrheit gebaut wurden.
ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
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