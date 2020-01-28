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Борис Гринблат (МедАльтернатива.инфо) в гостях у День-ТВ
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188 views • January 28, 2020
Борис Гринблат (МедАльтернатива.инфо) в гостях у День-ТВ
В студии ДеньТВ натуропат, специалист по альтернативной онкологии Борис Гринблат - автор книги "Диагноз - рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию" и основатель
проекта МедАльтернатива.инфо (MedAlternativa.info)
Что может противопоставить раку традиционная медицина и почему зачастую лечение хуже болезни; какова статистическая картина этого заболевания в мире и существуют ли на данный момент
эффективные способы борьбы с ним?
Ведущий Дионис Каптарь.
Дата сьемки - 1 февраля 2016 года.
Электронную и аудиоверсию упоминаемой в передаче книги можно БЕСПЛАТНО почитать/послушать /скачать по ссылке https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit/ (или
заказать бумажную версию книги).
Также рекомендуем ознакомится со статьей "Диагноз - рак. Что делать?": http://medalternativa.info/diagnoz-rak-chto-delat/
В студии ДеньТВ натуропат, специалист по альтернативной онкологии Борис Гринблат - автор книги "Диагноз - рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию" и основатель
проекта МедАльтернатива.инфо (MedAlternativa.info)
Что может противопоставить раку традиционная медицина и почему зачастую лечение хуже болезни; какова статистическая картина этого заболевания в мире и существуют ли на данный момент
эффективные способы борьбы с ним?
Ведущий Дионис Каптарь.
Дата сьемки - 1 февраля 2016 года.
Электронную и аудиоверсию упоминаемой в передаче книги можно БЕСПЛАТНО почитать/послушать /скачать по ссылке https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit/ (или
заказать бумажную версию книги).
Также рекомендуем ознакомится со статьей "Диагноз - рак. Что делать?": http://medalternativa.info/diagnoz-rak-chto-delat/
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