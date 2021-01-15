ȊNCHIDEREA SOCIETĂŢII (interviu cu Catherine Austin Fitts)

Catherine Austin Fitts

Catherine este președintele Solari, Inc, editor al Raportului Solari, și membru de management al Solari Investment Advisory Services, LLC. Catherine a fost director general și membru al consiliului de administrație al băncii de investiții De pe Wall Street Dillon, Read & Co. Inc., în calitate de secretar adjunct al Departamentului pentru Locuințe și Locuințe din statele Unite ale Americii în prima Administrație Bush, și a fost președintele Hamilton Securities Group, Inc Catherine a proiectat și închis peste 25 miliarde dolari de tranzacții și investiții până în prezent și a condus portofoliu și strategie de investiții pentru 300 miliarde dolari de financiare activelor și pasivelor.



Member, Board of Directors, Gold Anti-Trust Action Committee (GATA), 7/04 – 10/10

Member, Rotary Club of Bolivar, TN, 3/04-5/06 (-MASON-)

Member, Advisory Board, Sanders Research Associates, 6/01-8/04





Membru, biserica Adunării Generale– 3/19 – prezent

Membru, Hristos Speranța noastră biserica Episcopală Reformată- 1/11 la 3/19

Membru, Hickory Valley biserica baptistă 11/99 – 1/11

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