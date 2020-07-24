© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Prenez soin de vos télomères | FRÉDÉRIC SALDMANN | S3ODEON
Follow
0
Download MP3
Share
Report
2 views • July 24, 2020
Import YT 8 septembre 2016 : https://www.youtube.com/watch?v=9-1Ua-djlMw&;feature=emb_logo
Chaîne YT Association S3Odéon : https://www.youtube.com/channel/UCq75ZttYI0bjS9bVr798TxA
Pour en savoir plus: https://www.s3odeon.fr/
Pour les nouvelles les plus récentes de l'association: https://www.facebook.com/s3odeon/
Les télomères sont des mèches au bout de nos chromosomes. Plus ils raccourcissent, plus le risque d’avoir un cancer ou des maladies cardio-vasculaires et dégénératives augmente. Les télomères sont donc des indicateurs de notre âge biologique. Frédéric Saldmann, cardiologue et nutritionniste, Hôpital européen Georges Pompidou est porteur d’une bonne nouvelle. On peut rallonger ses télomères en faisant de l’exercice physique, en réduisant sa consommation calorique, en dormant bien et ayant une sexualité épanouie.
Chaîne YT Association S3Odéon : https://www.youtube.com/channel/UCq75ZttYI0bjS9bVr798TxA
Pour en savoir plus: https://www.s3odeon.fr/
Pour les nouvelles les plus récentes de l'association: https://www.facebook.com/s3odeon/
Les télomères sont des mèches au bout de nos chromosomes. Plus ils raccourcissent, plus le risque d’avoir un cancer ou des maladies cardio-vasculaires et dégénératives augmente. Les télomères sont donc des indicateurs de notre âge biologique. Frédéric Saldmann, cardiologue et nutritionniste, Hôpital européen Georges Pompidou est porteur d’une bonne nouvelle. On peut rallonger ses télomères en faisant de l’exercice physique, en réduisant sa consommation calorique, en dormant bien et ayant une sexualité épanouie.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.