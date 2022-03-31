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Компромисс невозможен! (март 2022)
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63180 views • March 31, 2022
Запись на канале "Момент Истины" (Неделю назад записывали. При чем, в итоговый ролик вошло менее половины)
Игорь Стрелков: В течение дня существенных изменений на фронте не произошло.
Продолжались бои в районе Изюма и южнее города, обозначающие угрозу северной коммуникации донецкой группировки противника. Обстрелам полевой артиллерии и ударам авиации подвергались позиции ВСУ в районах Славянска и Барвенково. Однако к самой трассе Славянск-Барвенково российские войска еще не подошли на расстояние, позволяющее говорить о том, что трасса будет вот-вот перерезана. (Напоминаю, что у ВСУ есть еще две коммуникационные линии, связывающие группировку с Днепром (Екатеринославом) и Запорожьем).
Шли бои также в районах Авдеевки и Марьинки, однако - судя по сообщениям с мест - ожесточенных лобовых атак сегодня не проводилось.
В Мариуполе продолжалось медленное прогрызание обороны противника. О продвижении в направлении Курахово - сообщений не получено.
Игорь Стрелков: В течение дня существенных изменений на фронте не произошло.
Продолжались бои в районе Изюма и южнее города, обозначающие угрозу северной коммуникации донецкой группировки противника. Обстрелам полевой артиллерии и ударам авиации подвергались позиции ВСУ в районах Славянска и Барвенково. Однако к самой трассе Славянск-Барвенково российские войска еще не подошли на расстояние, позволяющее говорить о том, что трасса будет вот-вот перерезана. (Напоминаю, что у ВСУ есть еще две коммуникационные линии, связывающие группировку с Днепром (Екатеринославом) и Запорожьем).
Шли бои также в районах Авдеевки и Марьинки, однако - судя по сообщениям с мест - ожесточенных лобовых атак сегодня не проводилось.
В Мариуполе продолжалось медленное прогрызание обороны противника. О продвижении в направлении Курахово - сообщений не получено.
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