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ПАНДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР Теория заразных болезней и её криминальная история Лекция
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85 views • January 17, 2021
Немецкий биолог и вирусолог Стефан Ланка в результате своих исследований обнаружил в официальной версии науки множество фальсификаций и случаев научного подлога.
Многие из тех, кого школьные (и медицинские!) учебники преподносят нам как "спасителей человечества" на деле оказались лжецами и аферистами. Их чудовищные преступления заслуживают нюрнбергского трибунала.
В этой лекции Стефан Ланка совершает замечательный экскурс в историю и вскрывает множество малоизвестных фактов.
Многие из тех, кого школьные (и медицинские!) учебники преподносят нам как "спасителей человечества" на деле оказались лжецами и аферистами. Их чудовищные преступления заслуживают нюрнбергского трибунала.
В этой лекции Стефан Ланка совершает замечательный экскурс в историю и вскрывает множество малоизвестных фактов.
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