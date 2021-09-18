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FAUCI NIH/CDC/FDA CREATING FAKE PANDEMICS USING FAKE TESTS FOR OVER 30 YEARS
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121 views • September 18, 2021
FAUCI NIH/CDC/FDA CREATING FAKE PANDEMICS USING FAKE TESTS FOR OVER 30 YEARS
- THIS VIDEO IS DESCRIBING EVERYTHING FAUCI/BIRX IS DOING TODAY WITH PROJECT COVID19 - ITS THE SAME GENOCIDAL SCAM WITH PROJECT COVID19 - THESE MURDERERS IN THE MEDICAL COMMUNITY HAVE BEEN MASS MURDERING FOR OVER 30 YEARS
AND MAKING BILLIONS OF DOLLARS FROM IT
https://www.minds.com/research_start_point/
https://gab.com/stop_dirty_government
Fauci Accused of Bioterrorism 30 Years Ago- Full Interview
https://www.joshwhotv.com/v/.QG8r2A
- THIS VIDEO IS DESCRIBING EVERYTHING FAUCI/BIRX IS DOING TODAY WITH PROJECT COVID19 - ITS THE SAME GENOCIDAL SCAM WITH PROJECT COVID19 - THESE MURDERERS IN THE MEDICAL COMMUNITY HAVE BEEN MASS MURDERING FOR OVER 30 YEARS
AND MAKING BILLIONS OF DOLLARS FROM IT
https://www.minds.com/research_start_point/
https://gab.com/stop_dirty_government
Fauci Accused of Bioterrorism 30 Years Ago- Full Interview
https://www.joshwhotv.com/v/.QG8r2A
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