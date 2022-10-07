Cathy O'Brien - El gran desenmascaramiento

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Las máscaras son un dispositivo de control mental obvio, y me molesta que muchas personas se sometan a escala global.
A través de los años en que he visto imágenes de personas en China usando máscaras que controlan el aire que respiran "debido a la contaminación." Sabía que era un mecanismo de despersonalización de control de la población tanto como lo son los burkas.