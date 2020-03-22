7 Jahresrhythmen in Ehe und Partnerschaft - mit Rainer und Regina Franke

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Dipl.-Psych. Rainer Franke und Regina Franke (Heilpraktikerin) zeigen, was es mit dem 7 Jahresrhythmus auf sich hat und was man als Paar beachten sollte.



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