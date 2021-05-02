💥 Η ΑΜΕΣΗ ΛΥΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΑ ΞΕΧΡΕΩΣΟΥΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΠΛΟΥΤΟΥ ΣΤΟ ΔΝΤ.

💥 "Αυτή την εκπομπή πρέπει να την δουν δέκα εκατομμύρια Έλληνες... "Ο Γιάννης Τσέρνος μιλάει για τον Αρμαγεδδώνα του νέου πτωχευτικού κώδικα και την άμεση λύση όλων των Ελλήνων να ξεχρεώσουν μέσω του κληρονομικού αποθεματικού τους πλούτου στο Δ.Ν.Τ. (του Νόμου 1086 / 1980 άρθρο 30), της τροποποιητικής της συνθήκης του Bretton Woods, όλα τα παράνομα χρέη που δημιουργήθηκαν εις βάρος τους από τους αντιπροσώπους διαχειριστές.ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ