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💥 Η ΑΜΕΣΗ ΛΥΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΑ ΞΕΧΡΕΩΣΟΥΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΠΛΟΥΤΟΥ ΣΤΟ ΔΝΤ.
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706 views • May 02, 2021
💥 "Αυτή την εκπομπή πρέπει να την δουν δέκα εκατομμύρια Έλληνες... "
Ο Γιάννης Τσέρνος μιλάει για τον Αρμαγεδδώνα του νέου πτωχευτικού κώδικα και την άμεση λύση όλων των Ελλήνων να ξεχρεώσουν μέσω του κληρονομικού αποθεματικού τους πλούτου στο Δ.Ν.Τ. (του Νόμου 1086 / 1980 άρθρο 30), της τροποποιητικής της συνθήκης του Bretton Woods, όλα τα παράνομα χρέη που δημιουργήθηκαν εις βάρος τους από τους αντιπροσώπους διαχειριστές.
ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ
https://www.ellinesithagenis.gr/
Ο Γιάννης Τσέρνος μιλάει για τον Αρμαγεδδώνα του νέου πτωχευτικού κώδικα και την άμεση λύση όλων των Ελλήνων να ξεχρεώσουν μέσω του κληρονομικού αποθεματικού τους πλούτου στο Δ.Ν.Τ. (του Νόμου 1086 / 1980 άρθρο 30), της τροποποιητικής της συνθήκης του Bretton Woods, όλα τα παράνομα χρέη που δημιουργήθηκαν εις βάρος τους από τους αντιπροσώπους διαχειριστές.
ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ
https://www.ellinesithagenis.gr/
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