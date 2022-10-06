Robert Lustig: LAS DIFERENCIAS ENTRE PLACER Y FELICIDAD - entre serotonina y dopamina

Robert Lustig: Diferencia entre felicidad y placer, entre serotonina y dopamina

Aquí Robert Lustig nos presenta 7 diferencias:

1) El placer el pasajero. La felicidad es permanente.

2) El placer es visceral. La felicidad es etérea.

3) El placer es tomar. La felicidad es dar.

4) El placer se puede conseguir con substancias. La felicidad no.

5) El placer se experimenta solo. La felicidad se experimenta en grupos sociales.

6) Los placeres extremos llevan a la adicción, tanto de substancias como de comportamientos. La felicidad no. No existe algo como la adicción a la felicidad.

7) El placer es dopamina. La felicidad es serotonina.

¿Qué características tienen los circuitos dopaminérgicos o de placer?

 Son adictivos

 A corto plazo

 Suele ser visceral, es decir, lo sentimos fisiológicamente, en el cuerpo

 Empuja a recibir

 Se suele experimentar de forma autónoma o en solitario

 Suele estar relacionado con la sensación de “nunca es suficiente”

 Promotor de las conductas adictivas

¿Qué características tienen los circuitos serotoninérgicos o de felicidad?

 En este caso no es adictivo

 Suele funcionar a largo plazo

 Se siente de una forma menos visceral, más etérea o abstracta

 Incita a dar

 Se suele compartir o tener un comportamiento más social

 Hace que sintamos “me siento bien y esto es suficiente”

 Tener escaso de esto desencadena en depresión

El experto en salud y bienestar americano Robert Lustig tiene una propuesta para reencauzar y ordenar la dicotomía placer-felicidad. En su libro The Hacking Of The American Mind -algo así como El pirateo de la mentalidad estadounidense-, el científico ha investigado la dependencia a la dopamina y al hedonismo y plantea un camino alternativo para abandonar la búsqueda de la felicidad a través de acciones que, realmente, sabotean las posibilidades de alcanzarla. Y lo hace estableciendo un plan en torno a cuatro C: conectar, contribuir, cuidarse y cocinar.

Conectar - Según el Dr. Lustig, cualquier cosa menos que una interacción cara a cara, IRL no es una conexión. 'El correo electrónico no es conexión, dice. 'Facebook no es conexión. ¿Por qué es importante este tiempo literal de cara? 'Tienes un conjunto de neuronas en tu cerebro, y cuando estás interactuando con alguien en persona adoptas las emociones de esa persona. Esto genera el fenómeno que llamamos empatía, y la empatía es necesaria para producir serotonina, dice el Dr. Lustig.

Contribuir - 'Contribuir a algo fuera de ti mismo, y tiene que ser para beneficio no personal: para el beneficio de los niños, la familia, los amigos y el mundo en general, ayuda a producir serotonina, dice el Dr. Lustig. 'Ganar dinero (solo) no es contribuir. Sin embargo, dice, puedes adivinar la felicidad de tu trabajo si 'tu jefe (ve) cómo el trabajo está haciendo bien a los demás, y tú también. Si este no es el caso en su carrera, puede obtener el impulso de serotonina que necesita en el departamento de contribuciones como voluntario o incluso donando a organizaciones benéficas. (Otra razón para inscribirse en turnos en el refugio de animales local: también se ha demostrado que pasear al perro aumenta la felicidad).

Capa pluvial - Este balde tiene que ver con el cuidado personal, con el sueño en el centro del escenario. Según el Dr. Lustig, la falta de sueño aumenta el cortisol y causa depresión, por lo que se debe priorizar su zzz. ¿Su mejor consejo para dormir? Desenchufar 'Los niños que cargan su teléfono celular en su habitación duermen 28 minutos menos por noche, que aquellos que cargan su teléfono celular fuera de su habitación', dice. 'Si tiene su teléfono celular sentado en su escritorio, le toma tres veces más tiempo completar la prueba, por lo que (tenerlo cerca por la noche) claramente no es bueno para dormir.

El Dr. Lustig también advierte contra la multitarea, que él llama el enemigo de la atención plena. 'Solo el 2.8 por ciento de las personas puede realizar múltiples tareas. Todos los demás están unidireccionalmente en serie, pasando de una tarea a la siguiente, y en el proceso están aumentando su cortisol y creando depresión.

Finalmente, recomienda el ejercicio como una gran parte del afrontamiento, ya que reduce el cortisol. 'La atención plena más el ejercicio son mejores que los ISRS para aliviar la depresión.



