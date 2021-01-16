Влияние эффектов ПЛАЦЕБО и НОЦЕБО при лечении рака

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В медицине термином “плацебо” называют инертное вещество, не оказывающее физиологического воздействия на организм. Тем не менее, если такое вещество под видом лекарства дать пациенту и при этом убедить его, что это эффективное лекарство, пациент может испытать положительный эффект такого “лекарства” и даже выздороветь. Подобным лечебным эффектом могут обладать не только вещества, но и любые другие воздействия, даже просто слова. Этот удивительный феномен и называется эффектом плацебо. Другими словами, суть эффекта плацебо заключается в улучшении состояния здоровья больного благодаря лишь его вере в эффективность определенного лекарственного или какого-то другого воздействия, которое на самом деле является нейтральным. Эффект ноцебо – это противоположность эффекту плацебо, т.е. когда человек получает негативный результат, хотя для этого не было реальных причин. Наиболее яркий пример проявления эффекта ноцебо – это когда в примитивных культурах шаман племени указывает на своего соплеменника, нарушившего какое-то предписание, и говорит ему, что тот завтра умрет. Провинившийся настолько убежден в непререкаемости авторитета шамана, что действительно умирает, хотя никаких реальных причин для этого не было. То же самое может происходить и в наше время, когда врач диагностирует пациенту тяжелый диагноз и прогнозирует ему скорую смерть, т.к. в его арсенале нет методов, способных помочь в этой ситуации. А что если врач ошибся в диагнозе? Или существуют другие методы, которые реально могут помочь? Если у пациента не возникнет таких вопросов и он поверит этому “шаману от медицины”, то тогда вполне вероятно, что он действительно умрёт. Если эффекты плацебо и ноцебо действительно обладают таким мощным воздействием на организм человека, то в связи с этим встаёт вопрос об ответственности врачей за то, какую психологическую установку и какие прогнозы они дают своим пациентам, исходя из своих ограниченных представлениях о роли сознания в процессе исцеления и обладая ограниченным набором малоэффективных методов “лечения”, коими являются традиционные онкологические методы – хирургия, облучение и химиотерапия. Более подробно об эффектах плацебо, ноцебо и в целом о влиянии веры на успех лечения, смотрите в прилагаемых ниже ссылках. А сейчас предлагаем посмотреть небольшой видеоролик на эту тему – это эпизод из готовящейся к выпуску 6-й серии фильма “Правда о раке. Глобальный поиск методов лечения”, которая ближайшее время будет опубликована в русском переводе. Следите за новостями. Если вам интересны наши переводные материалы, которые мы публикуем, вы можете поддержать нашу работу по их переводу на русский язык. Если вас интересует какое-то конкретное направление, например, переводы новых серий фильма “Правда о раке” или какие-то другие видео, то вы можете указать конкретно, куда направить вашу помощь. Поддержите нас, вместе мы можем больше! Подробности по ссылке: https://medalternativa.info/donate/ • Влияние веры в исцеление на успех лечения (из фильма “Правда о раке”): https://medalternativa.info/our/films/pravda-o-rake-vera-v-istselenie/ • Ключевые факторы успеха при натуральном лечении рака. Борис Гринблат: https://medalternativa.info/our/speak/klyuchevye-faktory/ • Основные причины возникновения и развития рака. • Психологический фактор (из книги Бориса Гринблата “Диагноз – рак: лечиться или жить?...”: https://medalternativa.info/entry/online-8/#i-15 • Наши мысли и мировосприятие оказывают влияние на наши гены даже в большей степени, чем мы можем осознать: https://medalternativa.info/lit/mysli-vliyayut-na-geny/