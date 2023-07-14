ОБ ИДЕЕ КАК СОХРАНИТЬ ВИДЕО ГАРИ ЮРИЯ ТАБАХА (обновление)

И так. Зачем мне это всё? Ответ вверху, на странице этого сайта. Кардинальная мысль Гари Табаха, которую он стремится донести из видео в видео: Weapons for Ukraine Save lives! | Оружие для Украины спасает жизни!
Я как человек, который с оружием в руках поддержал защитников Украины в 2015-м году в Песках под Донецким Аэропортом и был волонтёром, помощником инструктора по
боевой подготовке украинских добровольцев считаю донесение этой мысли до всех чрезвычайно важным делом.
Постановка задачи: Гари Табах неоднократно сообщал о том, что youtube удаляет его видео и весь его видео контент находится под угрозой исчезновения.
Решение: И так. Гари Табах стримы проводит? Проводит. И не редко Гари отвлекают на всякую чепуху. Однако при этом остается много интересных вопросов без его ответов,
а также есть на мало людей, которые хотели бы тоже задать вопрос Гари Табаху. Гари тратит своё время и энергию на зрителей, а это значит, что и у зрителей должна быть
возможность проявить своё участие и выразить ему свою благодарность, внеся свой посильный вклад в общее информационное дело. Поэтому. Возникло следующее предложение
для Гари Табаха, его зрителей и участников стрима, задающих вопросы в чате. Если люди хотят задать вопрос и получить гарантированный ответ на свой вопрос на стриме,
то пусть проявят своё деятельное участие. Предложение следующее:
К примеру если зритель, участник стрима загружает видео на альтернативной (youtube) интернет площадке, то есть не постит, а именно загружает, чтобы потом можно было
скачать видео. Иначе говоря сохраняет видео контент Гари Табаха, то на пример пусть будет:
- 5 загруженных видео на альтернативной видео площадке - это короткий ответ Гари Табаха.
- 10 загруженных видео на альтернативной видео площадке - простой ответ Гари Табаха.
- 15 или 20 загруженных видео на альтернативной площадке - развернутый ответ Гари Табаха.
Как, что и куда я всем всё готов объяснить, рассказать и показать. Пусть зрители тоже проявят своё участие! Проделали работу. Прислали Гари Табаху ссылки и вопрос.
Получили ответ. Таким образом в приоритете будут те зрители и их вопросы, которые проявили инициативу и сделали свой вклад в общее информационное дело.
Реализация: На этом маленьком, скромном, одностраничном сайте вы найдёте ссылки на альтернативные интернет платформы, где можно посмотреть и скачать видео контент
Гари Табаха в случае удаления его видео с youtube.
На канале Gary Yuri Tabach (Гари Юрий Табах) 103 тыс. подписчиков 1,6 тыс. видео. 103 000 / 1 600 = 64,375 Получается, что на одно видео приходится примерно 64
человека. Таким образом если один из 64-х зрителей сохранит одно видео, то видео контент будет сохранён. В общем задача получается вполне себе посильной и я очень
надеюсь на то, что зрители канала и участники стрима поддержат мою инициативу!
Вопросы? Вы можете зарегистрироваться на Bastyon задать вопросы, на которые я смогу более подробно ответить и пообщаться со мной.
Ссылка на сайт: https://grannik.github.io/GrannikWeb.github.io/GrnGaryTabach.html
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