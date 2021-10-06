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MARKED ( 'HE CAUSETH ALL'' ) HE = DRAGON/SATAN/SERPENT = GLOBAL BEAST SYSTEM
THE KING IS COMING
THE KING IS COMING
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90 views • October 06, 2021
SOURCE: THE KING IS COMING - YOU TUBE VIDEO LINK:
https://youtu.be/I9n0cDjAJRk

GLOBAL BEAST DRAGON SYSTEM CONTROLLED BY SATAN & WORSHIPPED BY THE MASSES
''AND THEY WORSHIPPED THE DRAGON'' REVELATION 13:4
"'AND ALL THOSE DWELLING ON THE EARTH WILL WORSHIP HIM" REVELATION 13:8
HIM = DRAGON BEAST SYSTEM (THE ANTICHRIST GLOBAL BEAST SYSTEM) NOT ONE PARTICULAR MAN CALLED THE ANTI-CHRIST BUT THE ELITE WORKING BEHIND THE SCENES TO FORM ''A NEW NORMAL WORLD ORDER"
AND & WAS GIVEN TO IT TO PUT LIFE INTO THE IMAGE OF THE BEAST'' REVELATION 13:15
LIFE INTO THE IMAGE = LIFE FROM THE GLOBAL ELITE POWERS (DRAGON) THAT ARE CONTROLLING THE WORLD HEALTH ORGANISATION (W.H.O), WORLD ECONOMIC FORUM, UNITED NATIONS (UN), CENTRE FOR DISEASE CONTROL (CDC), BANKING CORPORATIONS, WORLDWIDE NEWS MEDIA , & THE LIST KEEPS GOING

PEOPLE THINK THIS IS A PRECURSOR & WAITING FOR AN ANTICHRIST FIGURE TO STEP UP ONTO THE WORLD STAGE SO HE CAN BE WORSHIPPED...& THEN ENFORCE THE M.O.T.B
"AND HE DECEIVES THOSE DWELLING ON THE EARTH" REVELATION 13:14
DO NOT BE DECEIVED - ''HE" IS REFERRING TO SATAN THE DRAGON THAT OLD SERPENT THE BEAST WHO CONTROLS THE ELITE POWERS THAT ARE NOW FORMING A NEW ORDER THROUGH THEIR PLANDEMIC BY GETTING EVERYONE ON BOARD WITH THEIR "VAXINE PASSPORTS" THAT WAS ALWAYS THE PLAN - COVID WAS JUST A MEANS OF GETTING US ALL THERE!
Keywords
mark of the beastrevelationgreat tribulation
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