© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
MARKED ( 'HE CAUSETH ALL'' ) HE = DRAGON/SATAN/SERPENT = GLOBAL BEAST SYSTEM
Follow
0
Share
Report
90 views • October 06, 2021
SOURCE: THE KING IS COMING - YOU TUBE VIDEO LINK:
https://youtu.be/I9n0cDjAJRk
GLOBAL BEAST DRAGON SYSTEM CONTROLLED BY SATAN & WORSHIPPED BY THE MASSES
''AND THEY WORSHIPPED THE DRAGON'' REVELATION 13:4
"'AND ALL THOSE DWELLING ON THE EARTH WILL WORSHIP HIM" REVELATION 13:8
HIM = DRAGON BEAST SYSTEM (THE ANTICHRIST GLOBAL BEAST SYSTEM) NOT ONE PARTICULAR MAN CALLED THE ANTI-CHRIST BUT THE ELITE WORKING BEHIND THE SCENES TO FORM ''A NEW NORMAL WORLD ORDER"
AND & WAS GIVEN TO IT TO PUT LIFE INTO THE IMAGE OF THE BEAST'' REVELATION 13:15
LIFE INTO THE IMAGE = LIFE FROM THE GLOBAL ELITE POWERS (DRAGON) THAT ARE CONTROLLING THE WORLD HEALTH ORGANISATION (W.H.O), WORLD ECONOMIC FORUM, UNITED NATIONS (UN), CENTRE FOR DISEASE CONTROL (CDC), BANKING CORPORATIONS, WORLDWIDE NEWS MEDIA , & THE LIST KEEPS GOING
PEOPLE THINK THIS IS A PRECURSOR & WAITING FOR AN ANTICHRIST FIGURE TO STEP UP ONTO THE WORLD STAGE SO HE CAN BE WORSHIPPED...& THEN ENFORCE THE M.O.T.B
"AND HE DECEIVES THOSE DWELLING ON THE EARTH" REVELATION 13:14
DO NOT BE DECEIVED - ''HE" IS REFERRING TO SATAN THE DRAGON THAT OLD SERPENT THE BEAST WHO CONTROLS THE ELITE POWERS THAT ARE NOW FORMING A NEW ORDER THROUGH THEIR PLANDEMIC BY GETTING EVERYONE ON BOARD WITH THEIR "VAXINE PASSPORTS" THAT WAS ALWAYS THE PLAN - COVID WAS JUST A MEANS OF GETTING US ALL THERE!
https://youtu.be/I9n0cDjAJRk
GLOBAL BEAST DRAGON SYSTEM CONTROLLED BY SATAN & WORSHIPPED BY THE MASSES
''AND THEY WORSHIPPED THE DRAGON'' REVELATION 13:4
"'AND ALL THOSE DWELLING ON THE EARTH WILL WORSHIP HIM" REVELATION 13:8
HIM = DRAGON BEAST SYSTEM (THE ANTICHRIST GLOBAL BEAST SYSTEM) NOT ONE PARTICULAR MAN CALLED THE ANTI-CHRIST BUT THE ELITE WORKING BEHIND THE SCENES TO FORM ''A NEW NORMAL WORLD ORDER"
AND & WAS GIVEN TO IT TO PUT LIFE INTO THE IMAGE OF THE BEAST'' REVELATION 13:15
LIFE INTO THE IMAGE = LIFE FROM THE GLOBAL ELITE POWERS (DRAGON) THAT ARE CONTROLLING THE WORLD HEALTH ORGANISATION (W.H.O), WORLD ECONOMIC FORUM, UNITED NATIONS (UN), CENTRE FOR DISEASE CONTROL (CDC), BANKING CORPORATIONS, WORLDWIDE NEWS MEDIA , & THE LIST KEEPS GOING
PEOPLE THINK THIS IS A PRECURSOR & WAITING FOR AN ANTICHRIST FIGURE TO STEP UP ONTO THE WORLD STAGE SO HE CAN BE WORSHIPPED...& THEN ENFORCE THE M.O.T.B
"AND HE DECEIVES THOSE DWELLING ON THE EARTH" REVELATION 13:14
DO NOT BE DECEIVED - ''HE" IS REFERRING TO SATAN THE DRAGON THAT OLD SERPENT THE BEAST WHO CONTROLS THE ELITE POWERS THAT ARE NOW FORMING A NEW ORDER THROUGH THEIR PLANDEMIC BY GETTING EVERYONE ON BOARD WITH THEIR "VAXINE PASSPORTS" THAT WAS ALWAYS THE PLAN - COVID WAS JUST A MEANS OF GETTING US ALL THERE!
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.