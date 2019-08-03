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Les prophéties de la Bible sur Tyr et Babylone (Documentaire)
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Ésaïe est un prophète né en 740 a.C. et mort en 681 a.C. Jérémie est un prophète né en 650 a.C et mort en 580 a.C en Égypte. Tous deux inspirés par le Saint-Esprit en prophétisé concernant le sort de Babylone. En 539 avant JC, Cyrus le Grand , Roi des Perses et des Mèdes, s'empare de toute la Mésopotamie, y compris de la prestigieuse Babylone, réduite désormais à n'être plus qu'une ville provinciale. Il délivre au passage les Hébreux.
Babylone est le nom d'une ville antique de Mésopotamienne située sur l'Euphrate dans ce qui est aujourd'hui l'Irak, à environ 100 km au sud de l'actuelle Bagdad. Cette ville magnifique était probablement la plus grande jamais construite. Capitale d'un grand Empire, ses jardins suspendus étaient considérés comme une des 7 merveilles du monde. Elle marqua son époque par sa science, ses mathématiques, sa maçonnerie, etc. Ses champs étaient tellement fertiles que cet historien avait peur de passer pour fou en décrivant ce qu’il avait vu après s’y être rendu.
" Et maintenant je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, Afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyiez " (Jean 14:29)
Jérémie 51 : 37 Babylone sera un monceau de ruines, un repaire de chacals, Un objet de désolation et de moquerie; Il n'y aura plus d'habitants .
L’ancienne Tyr se situe dans la Phénicie méridionale à un peu plus de 70 km au sud de Beyrouth. Elle était située sur un rocher entouré par la mer de tous les côtés, d’où son nom « SR » qui signifie en phénicien "le rocher". La ville était séparée du continent par un détroit de 500 à 700 mètres de large qui liait la ville insulaire à la ville continentale. Cette ville était considérée comme impénétrable à cause de sa extraordinaire situation.
Ézéchiel 26 : 7 à 11 Car ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Voici, j'amène du septentrion contre Tyr Nebucadnetsar, roi de Babylone, le roi des rois, avec des chevaux, des chars, des cavaliers, et une grande multitude de peuples.Il tuera par l'épée tes filles sur ton territoire; il fera contre toi des retranchements, il élèvera contre toi des terrasses, et il dressera contre toi le bouclier. Il dirigera les coups de son bélier contre tes murs, et il renversera tes tours avec ses machines. La multitude de ses chevaux te couvrira de poussière; tes murs trembleront au bruit des cavaliers, des roues et des chars, lorsqu'il entrera dans tes portes comme on entre dans une ville conquise. Il foulera toutes tes rues avec les sabots de ses chevaux, il tuera ton peuple par l'épée, et les monuments de ton orgueil tomberont à terre.
Vous trouverez les liens facebook & youtube sur le site de Shofar Teruah : https://steruah.wixsite.com/s-teruah-2020
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" Et maintenant je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, Afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyiez " (Jean 14:29)
Jérémie 51 : 37 Babylone sera un monceau de ruines, un repaire de chacals, Un objet de désolation et de moquerie; Il n'y aura plus d'habitants .
L’ancienne Tyr se situe dans la Phénicie méridionale à un peu plus de 70 km au sud de Beyrouth. Elle était située sur un rocher entouré par la mer de tous les côtés, d’où son nom « SR » qui signifie en phénicien "le rocher". La ville était séparée du continent par un détroit de 500 à 700 mètres de large qui liait la ville insulaire à la ville continentale. Cette ville était considérée comme impénétrable à cause de sa extraordinaire situation.
Ézéchiel 26 : 7 à 11 Car ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Voici, j'amène du septentrion contre Tyr Nebucadnetsar, roi de Babylone, le roi des rois, avec des chevaux, des chars, des cavaliers, et une grande multitude de peuples.Il tuera par l'épée tes filles sur ton territoire; il fera contre toi des retranchements, il élèvera contre toi des terrasses, et il dressera contre toi le bouclier. Il dirigera les coups de son bélier contre tes murs, et il renversera tes tours avec ses machines. La multitude de ses chevaux te couvrira de poussière; tes murs trembleront au bruit des cavaliers, des roues et des chars, lorsqu'il entrera dans tes portes comme on entre dans une ville conquise. Il foulera toutes tes rues avec les sabots de ses chevaux, il tuera ton peuple par l'épée, et les monuments de ton orgueil tomberont à terre.
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