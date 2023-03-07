La salud bajo control

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Documental argentino independiente cuyo propósito es revisar y exponer las diversas posibilidades que ofrece el sistema sanitario y la medicina complementaria para el mantenimiento de la salud y el tratamiento de la enfermedad. Busca analizar cómo influyen los intereses industriales y los medios de comunicación en el estado de salud de las personas, respondiendo a la urgente necesidad de un cambio de paradigma en la forma en que entendemos y cuidamos de nuestra salud.
Su director y protagonista, Juan Vautista, es actor, cineasta y director de teatro. Ha sido coguionista del conocido documental La educación Prohibida. En Buenos Aires dirige la escuela de actuación "Cirujismo".