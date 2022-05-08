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Az elvakult ukrán oroszgyűlölet
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20 views • May 08, 2022
Fakhrudin Sharafmal ukrán-tatár újságíró, Lvov polgármester tévécsatornájában 2022 március 13-án :
„Ahhoz hogy egy nemzetet meg lehessen semmisíteni, előbb meg kell semmisíteni a gyermekeiket, mert ha csak a szüleiket ölik meg, akkor a felnőtt gyerekek bosszúra vágynak. De ha megölik a gyerekeiket, akkor soha sem fognak felnőni és így a nemzet kihal. De az ukrán hadsereg nem ölhet meg orosz gyerekeket, mert az a háború szabályait megsértené, és ezt több megállapodás tiltja, beleértve a Genfi Egyezményt.
De én nem vagyok a hadsereg tagja, és ha alkalmam lesz egy oroszt megölni, akkor megteszem.
Minden tőlem telhetőt meg fogok tenni azért, hogy se ti, se gyerekeitek ne járhassanak ezen a földön."
„Ahhoz hogy egy nemzetet meg lehessen semmisíteni, előbb meg kell semmisíteni a gyermekeiket, mert ha csak a szüleiket ölik meg, akkor a felnőtt gyerekek bosszúra vágynak. De ha megölik a gyerekeiket, akkor soha sem fognak felnőni és így a nemzet kihal. De az ukrán hadsereg nem ölhet meg orosz gyerekeket, mert az a háború szabályait megsértené, és ezt több megállapodás tiltja, beleértve a Genfi Egyezményt.
De én nem vagyok a hadsereg tagja, és ha alkalmam lesz egy oroszt megölni, akkor megteszem.
Minden tőlem telhetőt meg fogok tenni azért, hogy se ti, se gyerekeitek ne járhassanak ezen a földön."
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