Az elvakult ukrán oroszgyűlölet

Fakhrudin Sharafmal ukrán-tatár újságíró, Lvov polgármester tévécsatornájában 2022 március 13-án :



„Ahhoz hogy egy nemzetet meg lehessen semmisíteni, előbb meg kell semmisíteni a gyermekeiket, mert ha csak a szüleiket ölik meg, akkor a felnőtt gyerekek bosszúra vágynak. De ha megölik a gyerekeiket, akkor soha sem fognak felnőni és így a nemzet kihal. De az ukrán hadsereg nem ölhet meg orosz gyerekeket, mert az a háború szabályait megsértené, és ezt több megállapodás tiltja, beleértve a Genfi Egyezményt.

De én nem vagyok a hadsereg tagja, és ha alkalmam lesz egy oroszt megölni, akkor megteszem.

Minden tőlem telhetőt meg fogok tenni azért, hogy se ti, se gyerekeitek ne járhassanak ezen a földön."