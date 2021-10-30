© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Ковид - это химическое отравление! Свидетельство врача о перенесённой модной болезни.В.В. Боровских
Follow
2
Share
Report
459 views • October 30, 2021
Дорогие во Христе братья и сестры! Это важнейшее за последние месяцы видео, которое полностью раскрывает планы мирового антихристового правительства и его слуг путиных по проведению геноцида против народов мира с целью физического уничтожения большей части человечества.
И главными фашистами-карателями, которые собственноручно убивают людей, являются работники Роспотребнадзора, Здравоохранения, медицинские работники на местах, за тридцать сребренников согласившиеся выполнять приказы антинародной сатанинской власти. И эти нелюди живут в наших же домах, на наших лестничных клетках. И у них под ногами земля должна гореть!
Путин и его кремлевская синагога целенаправленно, осознанно убивают наш народ. И остановить этот жидовский режим никакими выборами невозможно. Против нас идет самая настоящая война. И потому с этими террористами никаких переговоров вести не нужно. Они подлежат полному и тотальному уничтожению, как в 20-м веке был уничтожен гитлеровский фашизм. Имеющий разум, да разумеет! Помоги нам, Господи! Царь грядет!
И главными фашистами-карателями, которые собственноручно убивают людей, являются работники Роспотребнадзора, Здравоохранения, медицинские работники на местах, за тридцать сребренников согласившиеся выполнять приказы антинародной сатанинской власти. И эти нелюди живут в наших же домах, на наших лестничных клетках. И у них под ногами земля должна гореть!
Путин и его кремлевская синагога целенаправленно, осознанно убивают наш народ. И остановить этот жидовский режим никакими выборами невозможно. Против нас идет самая настоящая война. И потому с этими террористами никаких переговоров вести не нужно. Они подлежат полному и тотальному уничтожению, как в 20-м веке был уничтожен гитлеровский фашизм. Имеющий разум, да разумеет! Помоги нам, Господи! Царь грядет!
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.