Ковид - это химическое отравление! Свидетельство врача о перенесённой модной болезни.В.В. Боровских

Дорогие во Христе братья и сестры! Это важнейшее за последние месяцы видео, которое полностью раскрывает планы мирового антихристового правительства и его слуг путиных по проведению геноцида против народов мира с целью физического уничтожения большей части человечества.



И главными фашистами-карателями, которые собственноручно убивают людей, являются работники Роспотребнадзора, Здравоохранения, медицинские работники на местах, за тридцать сребренников согласившиеся выполнять приказы антинародной сатанинской власти. И эти нелюди живут в наших же домах, на наших лестничных клетках. И у них под ногами земля должна гореть!



Путин и его кремлевская синагога целенаправленно, осознанно убивают наш народ. И остановить этот жидовский режим никакими выборами невозможно. Против нас идет самая настоящая война. И потому с этими террористами никаких переговоров вести не нужно. Они подлежат полному и тотальному уничтожению, как в 20-м веке был уничтожен гитлеровский фашизм. Имеющий разум, да разумеет! Помоги нам, Господи! Царь грядет!