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Jean-Jacques Crevecoeur - CDL38 - Passons à l'action ensemble et unis !
luciole
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8 views • May 20, 2020
Import 18 mai 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=p_4VhVJ5Pto
Chaîne Jean-Jacques Crèvecoeur : https://www.youtube.com/channel/UCCPk6RpUOuzetZXr0xELOPA


Conseils de navigation :
— vous pouvez toujours écouter en vitesse accélérée les vidéos de cette chaîne (en cliquant sur la petite roulette en bas à droite de la vidéo et en sélectionnant la vitesse désirée) ;
— vous pouvez télécharger toutes les vidéos en format basse résolution - mp4 (si vous avez une connexion lente) et en format audio - mp3 en cliquant sur les fichiers situés dans la colonne de gauche ;
— sur téléphone et sur tablette, les fichiers se trouvent tout en bas, sous les commentaires !

Cette nouvelle conversation vous invite à proposer des actions individuelles et collectives que nous mettrons en œuvre pour mettre en échec ce projet mondial liberticide de vaccination obligatoire, de traçage et de contrôle total des populations.

— Pour accéder au FORMULAIRE de suggestions et de partages, cliquez sur ce lien : https://fr.surveymonkey.com/r/ActionCOVID19
— Pour visionner la vidéo « Dans le terrier du lapin blanc », cliquez sur ce lien : https://youtu.be/O68fadA5ikw
— Vous DEVEZ absolument visionner cette entrevue du docteur Gérard Delépine qui prouve, chiffres à l'appui, que la stratégie de confinement a fait 10 à 20 fois plus de morts par million d'habitants que dans les pays où le confinement n'a pas été privilégié : https://youtu.be/Kwr-3-f-yU8

Quelques sources d'informations indépendantes à propos de ce plan mondial de fausse pandémie…

==========================EN FRANÇAIS===========================

— Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
— Thierry Casasnovas : https://www.youtube.com/channel/UCbwkSuFmwbalyCOrwXAtSXA
— Tal Schaller : https://www.youtube.com/channel/UCsErDjBW330E-axwjFIUiLQ
— Philippe Jandrok : https://www.youtube.com/channel/UCaOaiEf63XL_7cyaDLP1GiA
— Radio Québec : https://www.youtube.com/channel/UCxLJZvb6-tlvk5Lq_vyETOQ
— Partagez, c'est sympa : https://www.youtube.com/channel/UCr_3nQ4eRCwm_XUDpf62MAg
— Selim Laïbi : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
— Médiapart : https://www.youtube.com/channel/UCdnaDhU-LDQrIEEmSIfq0-Q
— Investig'Action : https://www.youtube.com/channel/UChq7IIJgKBr5cElD44Q6PlA
— ¿ Pourquoi Pas ? : https://www.youtube.com/channel/UCOhBZTM4pD2-CniOMOiPtOA
— Strategika : https://strategika.fr/
— Mondialisation.ca : https://www.mondialisation.ca/

==========================EN ANGLAIS===========================

— Amazing Polly : https://www.youtube.com/channel/UCJkOZZrGNEJYDhzVwd24Bfg
— Dana Ashlie : https://www.youtube.com/channel/UCBizESL5Wcvcxs2eB6h0txQ
— Swiss Policy Research : https://swprs.org/
— No More FakeNews : https://blog.nomorefakenews.com/

Publication de cette vidéo : lundi 18 mai 2020
Keywords
resistancecovid19panique des medias
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