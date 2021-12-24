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Table ronde N°12 : Bilan 2021, projections 2022, état des lieux et solutions anti-dictature !
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85 views • December 24, 2021
Table ronde N°12 : Bilan 2021, projections 2022, état des lieux et solutions anti-dictature ! CoronaX-Files !
Nos participant(e)s : Marie Armelle, Sarah, Catherine, Julien, Romain, David et Marc.
Nous avons fait un bilan de cette année 2021, fait le tour de nos cas de figure personnels et collectifs, nos actions, nos créations artistiques, nos vidéos ou projets passés, en cours ou à venir, et comment nous tentons de demeurer humains et dignes en chevauchant cette dystopie envahissante, toxique, liberticide et stressante.
À travers nos témoignages conscients, nous avons démonté cette imposture planétaire presque uniforme sur toute la planète, pointé du doigt ses incohérences, l’absurde et le ridicule de cette secte mortifère qui a pris possession de tous les esprits et des sans-esprits, et de ses adeptes harceleurs et suicidaires. L’essentiel de ce combat est d’en comprendre les enjeux, qui vont bien au-delà d’un simple chantage physique et matériel, nous en avons débattu.
Notre petit groupe a discuté des failles et points sensibles de cette matrice et de ses soldats, afin d’agir efficacement pour gêner, freiner, et contrarier à notre niveau ce génocide eugéniste mondial et sataniste, cette réalité en toile de fond basée sur le mensonge, le chantage, le leurre et l’inversion permanente, même celle du faux espoir et de l’opposition contrôlée.
De quoi finir l’année en beauté et démarrer 2022 en confiance pour ne rien lâcher !
Les vidéos et la chaîne de Marie-Armelle :
"COMPLOTISTE" https://youtu.be/Xhvysw-rO78
LE CHUCHOTEMENT D'EQUUS https://www.youtube.com/watch?v=GRuBymxYGQk&;t=3s
Hommage https://www.youtube.com/watch?v=D2YZJKjnw48
Tout va très bien, Madame la Brigitte https://www.youtube.com/watch?v=45lsXKLJ_Eo
Chaine « MAB CA VA BARDER ! » https://www.youtube.com/channel/UCehLGPLYFI_v60wXu39YsgQ
Les vidéos et chaîne de Julien :
Julien Goodlife - Pandémie (Nuh nuh nuh!) https://www.youtube.com/watch?v=zNOOQUHCwwI
Julien Goodlife - Wifi - 432 Hz https://www.youtube.com/watch?v=PVC6XK0Plf8
Julien Goodlife - Comme un Guerrier - 432 Hz https://www.youtube.com/watch?v=D7iWFvffV-8
Chaîne de Julien Goodlife https://www.youtube.com/channel/UCN8vIVaU-DpRB-5IoT7dgBQ
La page des émissions avec David Bouquet https://freedomufos.com/documents-complementaires/coronax-files-limposture-planetaire/david-bouquet-lappel-dun-citoyen-francais-au-reveil-humain/
L’état des lieux sur cette dimension par Mélodie Rg :
Les Voleurs D’Âmes – 2ème Partie – * Les Démolisseurs de la Civilisation *. https://www.youtube.com/watch?v=wE9PID4QRhw
Les Voleurs d’Âmes – 1ère Partie
https://www.youtube.com/watch?v=udQXj_Yg_ZM&;t=220s
La page des CoronaX-Files : https://freedomufos.com/documents-complementaires/coronax-files-limposture-planetaire/
LE ROUTARD RÉSISTANT : https://leroutardresistant.com/
Nos participant(e)s : Marie Armelle, Sarah, Catherine, Julien, Romain, David et Marc.
Nous avons fait un bilan de cette année 2021, fait le tour de nos cas de figure personnels et collectifs, nos actions, nos créations artistiques, nos vidéos ou projets passés, en cours ou à venir, et comment nous tentons de demeurer humains et dignes en chevauchant cette dystopie envahissante, toxique, liberticide et stressante.
À travers nos témoignages conscients, nous avons démonté cette imposture planétaire presque uniforme sur toute la planète, pointé du doigt ses incohérences, l’absurde et le ridicule de cette secte mortifère qui a pris possession de tous les esprits et des sans-esprits, et de ses adeptes harceleurs et suicidaires. L’essentiel de ce combat est d’en comprendre les enjeux, qui vont bien au-delà d’un simple chantage physique et matériel, nous en avons débattu.
Notre petit groupe a discuté des failles et points sensibles de cette matrice et de ses soldats, afin d’agir efficacement pour gêner, freiner, et contrarier à notre niveau ce génocide eugéniste mondial et sataniste, cette réalité en toile de fond basée sur le mensonge, le chantage, le leurre et l’inversion permanente, même celle du faux espoir et de l’opposition contrôlée.
De quoi finir l’année en beauté et démarrer 2022 en confiance pour ne rien lâcher !
Les vidéos et la chaîne de Marie-Armelle :
"COMPLOTISTE" https://youtu.be/Xhvysw-rO78
LE CHUCHOTEMENT D'EQUUS https://www.youtube.com/watch?v=GRuBymxYGQk&;t=3s
Hommage https://www.youtube.com/watch?v=D2YZJKjnw48
Tout va très bien, Madame la Brigitte https://www.youtube.com/watch?v=45lsXKLJ_Eo
Chaine « MAB CA VA BARDER ! » https://www.youtube.com/channel/UCehLGPLYFI_v60wXu39YsgQ
Les vidéos et chaîne de Julien :
Julien Goodlife - Pandémie (Nuh nuh nuh!) https://www.youtube.com/watch?v=zNOOQUHCwwI
Julien Goodlife - Wifi - 432 Hz https://www.youtube.com/watch?v=PVC6XK0Plf8
Julien Goodlife - Comme un Guerrier - 432 Hz https://www.youtube.com/watch?v=D7iWFvffV-8
Chaîne de Julien Goodlife https://www.youtube.com/channel/UCN8vIVaU-DpRB-5IoT7dgBQ
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L’état des lieux sur cette dimension par Mélodie Rg :
Les Voleurs D’Âmes – 2ème Partie – * Les Démolisseurs de la Civilisation *. https://www.youtube.com/watch?v=wE9PID4QRhw
Les Voleurs d’Âmes – 1ère Partie
https://www.youtube.com/watch?v=udQXj_Yg_ZM&;t=220s
La page des CoronaX-Files : https://freedomufos.com/documents-complementaires/coronax-files-limposture-planetaire/
LE ROUTARD RÉSISTANT : https://leroutardresistant.com/
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