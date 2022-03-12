ΕΞΩΔΙΚΟ ΑΠΟ 31 ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 100€

Εξώδικο δικηγόρων και καθηγητών πανεπιστημίου στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών ΔεδομένωνΣτις 8 Μαρτίου 2022 επιδόθηκε, με δικαστικό επιμελητή, στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων επείγουσα έκκληση προκειμένου να παρέμβει άμεσα για την υπεράσπιση του θεμελιώδους δικαιώματος της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πολιτών, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη μιας μεγάλης κλίμακας παράνομη επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων από δημόσιους φορείς με σκοπό την επιβολή του διοικητικού προστίμου των 100 ευρώ που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 24 ν. 4865/2021.Η έκκληση αυτή υπογράφεται από 31 νομικούς και καθηγητές ΑΕΙ, ενώ ήδη δεκάδες πολίτες έχουν απευθυνθεί στους υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων της ΗΔΙΚΑ, του υπουργείου Εργασίας και υπουργείου Υγείας ασκώντας το νόμιμο δικαίωμά τους να μη χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα τους σε παράνομη επεξεργασία.Ολόκληρο το εξώδικο των νομικών και καθηγητών μπορείτε να το βρείτε εδώ.