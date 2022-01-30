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Ruch Systemu Miłości odc. 1
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5 views • January 30, 2022
30 sty 2022 • Premiera rozpoczęła się 14 godzin temu • Link do strony RSM: https://ruchsystemumilosci.pl
Czym jest Ruch Systemu Miłości?
Idea Systemu Miłości, który jest w Niebie, została przekazana Wiesławowi Matuchowi przez O. Pio podczas rozmów, które trwały ponad 30 lat. Rezultatem tych rozmów są książki "Wiedza Ojca Pio" tom I i II, a wkrótce również tom III.
Wiedza zawarta w tych tomach mówi o wyzwoleniu: kim jesteśmy, skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy - co mamy zrobić i jak aby zmienić nasz kraj, a nawet świat, czyniąc go bliskim doskonałości. My ludzie świadomi (Aniołowie) podajemy na "tacy" nowy system - SYSTEM MIŁOŚCI. Skoro ta planeta ma być prawdziwym przedsionkiem Nieba, najważniejsza jest edukacja, zmiana myślenia, zmiana świadomości. To znaczy, ludzie nieświadomi muszą się dowiedzieć kim są, skąd pochodzą, dokąd mają zmierzać. Po co się rodzą, oraz, że nie przychodzą na ten świat po to, żeby się dorobić - tylko się zbawić. To jest ten czas, aby ludzie dowiedzieli się, że są stworzeniami Boga (Matki, Ojca w Niebie, Energii żeńskiej, męskiej - Najwyższego) i zostaliśmy obdarowani: talentami, atrybutami, darami za darmo - i względem siebie jesteśmy prawdziwie równi.
System Miłości: https://www.youtube.com/c/Wies%C5%82awMatuch/videos
Sławomir Piwowarczyk: https://www.youtube.com/channel/UCPCOSsJh_OfcoA7Ra9go3nA
Joga w Systemie Miłości: https://www.youtube.com/channel/UC9fI8x1osRByAoXNaAjeBNA
Czym jest Ruch Systemu Miłości?
Idea Systemu Miłości, który jest w Niebie, została przekazana Wiesławowi Matuchowi przez O. Pio podczas rozmów, które trwały ponad 30 lat. Rezultatem tych rozmów są książki "Wiedza Ojca Pio" tom I i II, a wkrótce również tom III.
Wiedza zawarta w tych tomach mówi o wyzwoleniu: kim jesteśmy, skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy - co mamy zrobić i jak aby zmienić nasz kraj, a nawet świat, czyniąc go bliskim doskonałości. My ludzie świadomi (Aniołowie) podajemy na "tacy" nowy system - SYSTEM MIŁOŚCI. Skoro ta planeta ma być prawdziwym przedsionkiem Nieba, najważniejsza jest edukacja, zmiana myślenia, zmiana świadomości. To znaczy, ludzie nieświadomi muszą się dowiedzieć kim są, skąd pochodzą, dokąd mają zmierzać. Po co się rodzą, oraz, że nie przychodzą na ten świat po to, żeby się dorobić - tylko się zbawić. To jest ten czas, aby ludzie dowiedzieli się, że są stworzeniami Boga (Matki, Ojca w Niebie, Energii żeńskiej, męskiej - Najwyższego) i zostaliśmy obdarowani: talentami, atrybutami, darami za darmo - i względem siebie jesteśmy prawdziwie równi.
System Miłości: https://www.youtube.com/c/Wies%C5%82awMatuch/videos
Sławomir Piwowarczyk: https://www.youtube.com/channel/UCPCOSsJh_OfcoA7Ra9go3nA
Joga w Systemie Miłości: https://www.youtube.com/channel/UC9fI8x1osRByAoXNaAjeBNA
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