© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Louis Fouché et Jean Robin : propagande, manipulation de masse - Hayssam Hoballah
Follow
0
Share
Report
1 view • March 09, 2021
6 mars 2021 : https://www.youtube.com/watch?v=qs0uvlD-hGQ
Hayssam Hoballah : https://www.youtube.com/channel/UCOkzuF5ndAQteeQWLiMMmkA
Description source :
L'absolue infamie que nous vivons aujourd'hui est essentiellement permise par une aberration: l'appropriation par le pouvoir politico-financier des médias de masse, autant traditionnels que virtuels.
Le pouvoir politique mondial se trouve ainsi désormais entre les mains d'une minorité ultra-protégée qui contrôle les esprits populaires par une propagande médiatique usinée au millimètre près et stratégiquement administrée en perfusion sur la difforme masse d'une population mondiale insouciante, anesthésiée par le tittytainment* et l'esclavage monétaire.
Ceux qui osent exprimer une vérité autre que celle de la doxa se retrouvent étiquetés de sobriquets au large spectre allant du 'négationnisme' à 'extrême-droite' au 'en passant bien sûr par l'incontournable et désormais omniprésent 'complotiste'.
Jean Robin est journaliste d'investigation indépendant. Auteur prolifique de 43 livres, dont les derniers sont "Chroniques de la 3ème Guerre Mondiale", dont il y a déjà 3 tomes de 500 pages chacun, il a produit des milliers d'articles, de centaines de reportages et des dizaines de débats. Vivant actuellement en Polynésie française, il se consacre depuis mars 2020 à produire des vidéos d'information sur l'infiltration de la Chine communiste en France et dans le monde. Il en est à plus de 150 vidéos sur ce sujet à ce jour.
Enfin, il s'occupe d'un projet de Nouveau Continent Numérique pour permettre à chacun d'être rémunéré pour ses données personnelles et ses productions numériques et sortir ainsi de l'emprise des GAFAM et de leurs équivalents chinois, les BATX (Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi).
Le site de Jean Robin: https://jeanrobinmedia.wordpress.com/
Une des récentes vidéos de Jean Robin au sujet des liens d'intérêt du Professeur Raoult avec le Parti Communiste Chinois: https://youtu.be/yUZjU-9Jo9A
Louis Fouché n'a certainement plus besoin d'être présenté tant son courage, sa détermination et sa profonde intelligence nous touchent depuis l'été dernier - et ce, malgré la censure dont il est victime.
Médecin anesthésiste et réanimateur à l'hôpital de la Conception de Marseille, ses propos inspirent des millions de gens à faire confiance à leur santé naturelle et à faire des choix éclairés sur la base d'une information scientifique plus proche de la vérité que celle véhiculée par les médias de masse.
Dans ce but, il a co-fondé le collectif Reinfo Covid, ayant vocation à rouvrir l'espace du débat démocratique et scientifique afin de proposer aux citoyens des moyens de comprendre la situation politique actuelle et sortir de la peur savamment entretenue par les médias inféodés à un pouvoir totalitariste mu par des intérêts bien autres que ceux de la Vie.
Le site du collectif RéinfoCovid: https://www.reinfocovid.fr/
Dr. Louis Fouché: « Les européens sont des cobayes ! Ils sont dans un essai thérapeutique qui va durer jusqu’en 2023 ! » https://youtu.be/Wz7zuUIza8w
Nous avons chacun le pouvoir de choisir notre avenir.
Pour cela, encore faut-il sortir de l'ignorance délibérément entretenue par le pouvoir politico-médiatique. C'est ce que je nous propose de faire ce soir avec cet Entrenôtre #9 ayant vocation à faire tomber les étiquettes créées de toutes pièces par des médias corrompus pour diviser les masses que nous sommes et nous monter les uns contre les autres.
* « Tittytainment » (ou l'abrutissement des masses) est un mot-valise désignant un sous-système soutenu voire mis en œuvre pour inhiber la critique politique chez les laissés-pour-compte du libéralisme et du mondialisme. Il passe notamment par l'omniprésence de divertissements abrutissants et une satisfaction suffisante des besoins primaires humains.
A vos questions: https://blog.hayssamhoballah.com/2021/03/06/entrenotre-9-avec-louis-fouche-et-jean-robin-propagande-manipulation-de-masse-medias-politique/
=============
Liste de sites et de Chaines YT au sujet de la Fraude du Nom (rédigée par Azaëlleen en date du 16.01.2021): https://drive.google.com/file/d/1qqopO0CxhmWNnmWMe24XpOg4mAvmnXKy/view
=============
Le Manuel de Survie en Dictature: https://www.aimonsnosdroits.com
=============
VIDEO EN CREATIVE COMMONS.
Vous êtes libre de la télécharger pour en reprendre TOUT OU PARTIE et LA DIFFUSER SUR TOUT SUPPORT ADEQUAT.
Si possible, merci de faire UN LIEN vers cette page comme étant la SOURCE.🙏
=============
Me soutenir financièrement:
- Ponctuellement en Euros via Paypal: https://www.paypal.me/Hhoballah
Merci de toute façon de votre soutien moral, l'argent (bien qu'utile) n'est que très secondaire. 😊
Conférence sur la Carte d'Être Humain: https://www.youtube.com/watch?v=_8yhCo9iudA&;t=0s
Faire sa Carte d'Être Humain: http://placedeshumains.com/
Le meilleur reste à venir! ✊❤️️🤗
Hayssam
Hayssam Hoballah : https://www.youtube.com/channel/UCOkzuF5ndAQteeQWLiMMmkA
Description source :
L'absolue infamie que nous vivons aujourd'hui est essentiellement permise par une aberration: l'appropriation par le pouvoir politico-financier des médias de masse, autant traditionnels que virtuels.
Le pouvoir politique mondial se trouve ainsi désormais entre les mains d'une minorité ultra-protégée qui contrôle les esprits populaires par une propagande médiatique usinée au millimètre près et stratégiquement administrée en perfusion sur la difforme masse d'une population mondiale insouciante, anesthésiée par le tittytainment* et l'esclavage monétaire.
Ceux qui osent exprimer une vérité autre que celle de la doxa se retrouvent étiquetés de sobriquets au large spectre allant du 'négationnisme' à 'extrême-droite' au 'en passant bien sûr par l'incontournable et désormais omniprésent 'complotiste'.
Jean Robin est journaliste d'investigation indépendant. Auteur prolifique de 43 livres, dont les derniers sont "Chroniques de la 3ème Guerre Mondiale", dont il y a déjà 3 tomes de 500 pages chacun, il a produit des milliers d'articles, de centaines de reportages et des dizaines de débats. Vivant actuellement en Polynésie française, il se consacre depuis mars 2020 à produire des vidéos d'information sur l'infiltration de la Chine communiste en France et dans le monde. Il en est à plus de 150 vidéos sur ce sujet à ce jour.
Enfin, il s'occupe d'un projet de Nouveau Continent Numérique pour permettre à chacun d'être rémunéré pour ses données personnelles et ses productions numériques et sortir ainsi de l'emprise des GAFAM et de leurs équivalents chinois, les BATX (Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi).
Le site de Jean Robin: https://jeanrobinmedia.wordpress.com/
Une des récentes vidéos de Jean Robin au sujet des liens d'intérêt du Professeur Raoult avec le Parti Communiste Chinois: https://youtu.be/yUZjU-9Jo9A
Louis Fouché n'a certainement plus besoin d'être présenté tant son courage, sa détermination et sa profonde intelligence nous touchent depuis l'été dernier - et ce, malgré la censure dont il est victime.
Médecin anesthésiste et réanimateur à l'hôpital de la Conception de Marseille, ses propos inspirent des millions de gens à faire confiance à leur santé naturelle et à faire des choix éclairés sur la base d'une information scientifique plus proche de la vérité que celle véhiculée par les médias de masse.
Dans ce but, il a co-fondé le collectif Reinfo Covid, ayant vocation à rouvrir l'espace du débat démocratique et scientifique afin de proposer aux citoyens des moyens de comprendre la situation politique actuelle et sortir de la peur savamment entretenue par les médias inféodés à un pouvoir totalitariste mu par des intérêts bien autres que ceux de la Vie.
Le site du collectif RéinfoCovid: https://www.reinfocovid.fr/
Dr. Louis Fouché: « Les européens sont des cobayes ! Ils sont dans un essai thérapeutique qui va durer jusqu’en 2023 ! » https://youtu.be/Wz7zuUIza8w
Nous avons chacun le pouvoir de choisir notre avenir.
Pour cela, encore faut-il sortir de l'ignorance délibérément entretenue par le pouvoir politico-médiatique. C'est ce que je nous propose de faire ce soir avec cet Entrenôtre #9 ayant vocation à faire tomber les étiquettes créées de toutes pièces par des médias corrompus pour diviser les masses que nous sommes et nous monter les uns contre les autres.
* « Tittytainment » (ou l'abrutissement des masses) est un mot-valise désignant un sous-système soutenu voire mis en œuvre pour inhiber la critique politique chez les laissés-pour-compte du libéralisme et du mondialisme. Il passe notamment par l'omniprésence de divertissements abrutissants et une satisfaction suffisante des besoins primaires humains.
A vos questions: https://blog.hayssamhoballah.com/2021/03/06/entrenotre-9-avec-louis-fouche-et-jean-robin-propagande-manipulation-de-masse-medias-politique/
=============
Liste de sites et de Chaines YT au sujet de la Fraude du Nom (rédigée par Azaëlleen en date du 16.01.2021): https://drive.google.com/file/d/1qqopO0CxhmWNnmWMe24XpOg4mAvmnXKy/view
=============
Le Manuel de Survie en Dictature: https://www.aimonsnosdroits.com
=============
VIDEO EN CREATIVE COMMONS.
Vous êtes libre de la télécharger pour en reprendre TOUT OU PARTIE et LA DIFFUSER SUR TOUT SUPPORT ADEQUAT.
Si possible, merci de faire UN LIEN vers cette page comme étant la SOURCE.🙏
=============
Me soutenir financièrement:
- Ponctuellement en Euros via Paypal: https://www.paypal.me/Hhoballah
Merci de toute façon de votre soutien moral, l'argent (bien qu'utile) n'est que très secondaire. 😊
Conférence sur la Carte d'Être Humain: https://www.youtube.com/watch?v=_8yhCo9iudA&;t=0s
Faire sa Carte d'Être Humain: http://placedeshumains.com/
Le meilleur reste à venir! ✊❤️️🤗
Hayssam
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.