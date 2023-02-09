Κοινοβουλευτική διαφθορά και φίμωση του εθνικισμού

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Το κοινοβουλευτικό καθεστώς δημιουργεί σκάνδαλα, απάτες, παρακολουθήσεις και διαφθορά με τον κομμουνισμό να αποτελεί την «ιερή αγελάδα» της Μεταπολίτευσης που κάνεις δεν μπορεί να αγγίξει, την ώρα που τις φωνές των εθνικιστών φιμώνει συνεχώς το καθεστώς με νόμους και τροπολογίες. Ο Αρχηγός της Λαϊκής Κινήσεως Πολιτών, Λοχαγός ε.α. Ανδρέας Πετρόπουλος σχολιάζει την επικαιρότητα και τον πόλεμο που δέχονται οι εθνικιστές, όχι μόνον σήμερα, αλλά διαχρονικά από το κοινοβουλευτικό καθεστώς και το πως ο εθνικισμός είναι η μόνη σωτήριος δίοδος για το Έθνος και την Πατρίς Ελλάς.