Korona Aşısının İÇİNE NE Koyacaklar? Nano teknoloji ile Zihin kontrolü! Lütfen sonuna kadar izleyin!

Ahmet Cinar 3 followers Follow 1 Share Add to... Download MP3 Share Report

1530 views • May 20, 2020





"Nanoteknoloji, zihin kontrolünde gelinen son aşamadır. DNA molekülleri baz alınarak, bir Bio-Nanoteknolojik anahtar olan ve saç telinin binde biri kalınlığında 'Nanoaktüatör' üretilmiştir.

Nanoaktüatör, bir mikroçipten ve bu çipin minyatür bir kanalına bağlanan DNA molekülü ipliğinden oluşur ve (buraya dikkat!)

bunlar canlı hücrelerin ürettiği doğal enerjiyi kullanarak çalışır.

Nanoaktüatör, hücre enerjisini kullanırken ortaya çıkan elektromanyetik sinyaller doğrudan bilgisayara aktarılabilir. Böylelikle canlılar dünyası ile bilgisayar dünyası arasında bağlantı kurulabilir.

Nanoaktüatör aynı zamanda organizmalar arası bağlantı kurmak için de kullanılabilir. Bu mikroçipin beyin dokusu dahil, her dokuya yerleştirilmesi mümkündür.

Bilgisayardan beyindeki mikroçipe gelen sinyaller, beyne bir takım resimler, görüntüler, sesler ve kokular ileterek program yükler ve beyni kontrol altına alabilir.

Böylece düşünceler, istekler, duygular, sevinçler ve üzüntüler nano-bilgisayar tarafından yönlendirilebilir ve TAMAMEN FARKLI, YAPAY BİR ZİHİN İNŞA EDİLİR.



"Nano parçacıkların canlı organizmalar üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla yapılan deneylerde farelerin organizmasına karışan nano parçacıkların organizmayı hiçbir şekilde terk etmediği ve organlarda çökelti olarak biriktiği tespit edilmiştir... Nanoparçacıklar canlı hücrenin yapısına nüfus ederek dokuların bozulmasına, genleri mutasyona sokarak genetik hastalıklara sebep olmaktadır.



(Aidin Salih, bu teknollojiyi bulanların hayallerini anlatıyor. İlginç kısımları okuyorum:)



"İnsan vücudundaki hücreler, nanobot ve nanostrüktürler vasıtasıyla moleküler seviyede izlenecek ve düzeltilebilecek. Nanobotlar, hücreleri düzeltme veya yeniden inşa etme yeteneğine sahip olacak...

Ameliyatlar organlarda değil, moleküler seviyede yapılacak ve insan fiilen ölümsüz olacak. Dokulara yerleştirilen nanobotlar hastalığa çözüm getiremezse, bütün sağlık problemlerine çözüm getirecek bir kapasitede olan 'Merkezi Tıp Bilgisarı'na ulaşarak ondan yardım istenecek. Hatta kriyonik metot ile yıllar önce dondurulan insanların hücreleri milyonlarca nanobot tarafından onarılacak ve diriltilecek...

İnsan vücudundaki fizyolojik işlemleri ve kişisel iradeyi elde tutabilen bu nano-nöro bilgisayarın 2029 yılına kadar üretilmesi planlanmıştır. Ama çok daha önce bitirebilirler... Önceden hazırlanmış bütün insanların beyinlerini bu bilgisayarla yönetecekler. Böylece bütün insanların beyni tek bir beyin haline gelecek...

Bir kaç molekül büyüklüğündeki nanobotlar bütün dünyayı saracak ve kendi kendilerine hızla çoğalarak herhangi bir organik veya inorganik maddeyi atomlarına kadar çözebilecek. Sonra bu atomlardan yeni bir madde veya istenilen bir eşyayı yeniden inşa edebilecek. Nanorobotlar insan sesi vea düşüncesi ile yönetilecek.

Modern teknolojik gelişmeler insanlara cazip gelmekte, çoğu insan şüphe duymadan, araştırmadan, bunlardaki tuzağı görmeden, büyülenmiş gibi her yeni metodu denemektedir. Teşhis ve tedavide kullanılan cihazların çalışma prensiplerini, verilen isimlerin ne anlama geldiğini, bu cihazların neler vadettiğini araştırmak, bu metotları kullanmaya niyetlenen her müslümanın görevidir.

Halbuki, son gelişmelerin ve kullanılan cihazların Deccal'e hazırlığın son aşaması olduğunu söylemek yanlış olmaz..."



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Ahmet Çınar yazılar:

https://www.facebook.com/ben.oyum.568



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Videonun başındaki görüntüler:

Önder Taşkaya youtube kanalı

Karantina İstanbul-Karantina manzaraları

https://www.youtube.com/watch?v=9GrFvLOELe0



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Aşıların içeriğinden bahseden doktorlar:



*Prof.Dr. Alişan Yıldıran ile Aşı Gerçekleri / 1. Bölüm

https://www.youtube.com/watch?v=Dh9AWf7vnvM&t=558s



*Prof. Chris Exley - Otistik Beyinlerde Tespit Edilen Alüminyum Miktarı ve Aşılar:

https://www.youtube.com/watch?v=IZSP0_S520o



*Dr. Lawrence Palevsky - Aşılar - 2020 Connecticut Eyalet Meclisi Konuşması

https://www.youtube.com/watch?v=vg6Sm3NqYGo&t=310s



*Dr. Tenpenny Exposes v@cc1ne$ & C0v1d:

https://www.youtube.com/watch?v=088X8-j3YDc&list=LLdFmsktC4tUtsNyAWeRrDvA&index=11&t=1811s



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Müzik:

*The Sun is Scheduled to Come Out Tomorrow

Chris Zabriskie sanatçısının The Sun is Scheduled to Come Out Tomorrow adlı şarkısı, Creative Commons Attribution lisansı (

Kaynak:

Sanatçı: Dr. Aidin Salih, GERÇEK TIP kitabından okuduğum bölümler:"Nanoteknoloji, zihin kontrolünde gelinen son aşamadır. DNA molekülleri baz alınarak, bir Bio-Nanoteknolojik anahtar olan ve saç telinin binde biri kalınlığında 'Nanoaktüatör' üretilmiştir.Nanoaktüatör, bir mikroçipten ve bu çipin minyatür bir kanalına bağlanan DNA molekülü ipliğinden oluşur ve (buraya dikkat!)bunlar canlı hücrelerin ürettiği doğal enerjiyi kullanarak çalışır.Nanoaktüatör, hücre enerjisini kullanırken ortaya çıkan elektromanyetik sinyaller doğrudan bilgisayara aktarılabilir. Böylelikle canlılar dünyası ile bilgisayar dünyası arasında bağlantı kurulabilir.Nanoaktüatör aynı zamanda organizmalar arası bağlantı kurmak için de kullanılabilir. Bu mikroçipin beyin dokusu dahil, her dokuya yerleştirilmesi mümkündür.Bilgisayardan beyindeki mikroçipe gelen sinyaller, beyne bir takım resimler, görüntüler, sesler ve kokular ileterek program yükler ve beyni kontrol altına alabilir.Böylece düşünceler, istekler, duygular, sevinçler ve üzüntüler nano-bilgisayar tarafından yönlendirilebilir ve TAMAMEN FARKLI, YAPAY BİR ZİHİN İNŞA EDİLİR."Nano parçacıkların canlı organizmalar üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla yapılan deneylerde farelerin organizmasına karışan nano parçacıkların organizmayı hiçbir şekilde terk etmediği ve organlarda çökelti olarak biriktiği tespit edilmiştir... Nanoparçacıklar canlı hücrenin yapısına nüfus ederek dokuların bozulmasına, genleri mutasyona sokarak genetik hastalıklara sebep olmaktadır.(Aidin Salih, bu teknollojiyi bulanların hayallerini anlatıyor. İlginç kısımları okuyorum:)"İnsan vücudundaki hücreler, nanobot ve nanostrüktürler vasıtasıyla moleküler seviyede izlenecek ve düzeltilebilecek. Nanobotlar, hücreleri düzeltme veya yeniden inşa etme yeteneğine sahip olacak...Ameliyatlar organlarda değil, moleküler seviyede yapılacak ve insan fiilen ölümsüz olacak. Dokulara yerleştirilen nanobotlar hastalığa çözüm getiremezse, bütün sağlık problemlerine çözüm getirecek bir kapasitede olan 'Merkezi Tıp Bilgisarı'na ulaşarak ondan yardım istenecek. Hatta kriyonik metot ile yıllar önce dondurulan insanların hücreleri milyonlarca nanobot tarafından onarılacak ve diriltilecek...İnsan vücudundaki fizyolojik işlemleri ve kişisel iradeyi elde tutabilen bu nano-nöro bilgisayarın 2029 yılına kadar üretilmesi planlanmıştır. Ama çok daha önce bitirebilirler... Önceden hazırlanmış bütün insanların beyinlerini bu bilgisayarla yönetecekler. Böylece bütün insanların beyni tek bir beyin haline gelecek...Bir kaç molekül büyüklüğündeki nanobotlar bütün dünyayı saracak ve kendi kendilerine hızla çoğalarak herhangi bir organik veya inorganik maddeyi atomlarına kadar çözebilecek. Sonra bu atomlardan yeni bir madde veya istenilen bir eşyayı yeniden inşa edebilecek. Nanorobotlar insan sesi vea düşüncesi ile yönetilecek.Modern teknolojik gelişmeler insanlara cazip gelmekte, çoğu insan şüphe duymadan, araştırmadan, bunlardaki tuzağı görmeden, büyülenmiş gibi her yeni metodu denemektedir. Teşhis ve tedavide kullanılan cihazların çalışma prensiplerini, verilen isimlerin ne anlama geldiğini, bu cihazların neler vadettiğini araştırmak, bu metotları kullanmaya niyetlenen her müslümanın görevidir.Halbuki, son gelişmelerin ve kullanılan cihazların Deccal'e hazırlığın son aşaması olduğunu söylemek yanlış olmaz..."***Ahmet Çınar yazılar:***Videonun başındaki görüntüler:Önder Taşkaya youtube kanalıKarantina İstanbul-Karantina manzaraları***Aşıların içeriğinden bahseden doktorlar:*Prof.Dr. Alişan Yıldıran ile Aşı Gerçekleri / 1. Bölüm*Prof. Chris Exley - Otistik Beyinlerde Tespit Edilen Alüminyum Miktarı ve Aşılar:*Dr. Lawrence Palevsky - Aşılar - 2020 Connecticut Eyalet Meclisi Konuşması*Dr. Tenpenny Exposes v@cc1ne$ & C0v1d:***Müzik:*The Sun is Scheduled to Come Out TomorrowChris Zabriskie sanatçısının The Sun is Scheduled to Come Out Tomorrow adlı şarkısı, Creative Commons Attribution lisansı ( https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ) altında lisanslıdır.Kaynak: http://chriszabriskie.com/honor/ Sanatçı: http://chriszabriskie.com/ Keywords virusnanonanobotpasteurbechampkoronateknolojimikrop

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