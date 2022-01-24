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24.01.22 ПОЧЕМУ в России, Украине, Белоруссии нет протестов? (Выпуск №234. Часть 2(2))
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5897 views • January 23, 2022
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Содержание:
00:00 Гигантский образовательный эксперимент. Сколько ещё продержится школа? И. Шнуренко, А. Савватеев https://www.youtube.com/watch?v=kN7kcoOnkxo
06:06 Гигантский образовательный эксперимент. Сколько ещё продержится школа? И. Шнуренко, А. Савватеев https://www.youtube.com/watch?v=kN7kcoOnkxo (продолжение)
10:15 САТАНИСТЫ ДРЕССИРУЮТ ПРОДАЖНЫХ ДИРЕКТОРОВ ШКОЛ!!! И ИЗМЫВАЮТСЯ НАД НАШИМИ ДЕТЬМИ! ВЫГНАТЬ ДЕТЕЙ РАЗДЕТЫМИ НА МОРОЗ!!!! УЧИТЕЛЯ СОВСЕМ УКОЛОТЫЕ ОТМОРОЗКИ УБОГИЕ, ПОДЧИНЯЮТСЯ ПРЕСТУПНЫМ ПРИКАЗАМ!!! https://ok.ru/video/3768033741492
12:25 Автоматическая система проверки QR-кодов и масочного режима в одном из ТЦ Краснодара https://www.youtube.com/watch?v=zOmukLBWqNA
13:26 С 1 сентября 2022 года отмаркируют и прочипируют пчел, рыб... и не только https://www.youtube.com/watch?v=HNhglj44BGg
20:02 Видео от слушателя о зубной боли, как о тренажере от зломыслия и злословия https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/simfonija-po-tvorenijam-prepodobnyh-optinskih-startsev-tom-1/41
21:45 Видео от слушателя о воцарении антихриста (говорит Протопресвитер Андрей Алёшин)
24:00 Сатанизм в новогоднюю ночь! Иеродиакон Киприан https://www.youtube.com/watch?v=Eeq8QAx9Jgw
29:58 Хор Сретенского монастыря и Vasiliev Groove "Прощание славянки" https://www.youtube.com/watch?v=aKvnMDmKUPQ
33:57 "Прощание китайской славянки"- марш https://www.youtube.com/watch?v=OulzMQ-kw90 China 60th и Убийственная красота. Парад и подготовка к параду https://www.youtube.com/watch?v=RLTjJkSYes0
38:37 Статья. И враг не пройдёт: участники крестного хода — о духовном щите Донбасса https://novorosinform.org/i-vrag-ne-projdet-uchastniki-krestnogo-hoda---o-duhovnom-shite-donbassa-86734.html
43:43 Вопросы слушателей об исправлении после смерти, начертании и уколах и ответы ведущего на них
54:17 Статья. Новый фальшивый вирус Марбург. Михаил Данилов (Это перевод. Оригинал на английском.) https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/marburg-virus-disease
57:35 Короткометражный фильм «Быть», 12+ https://www.youtube.com/watch?v=6muvfL3FmL4
Сегодня мы поговорим о продолжении образовательного эксперимента, предопределяющего человека будущего; о выполнении мировым правительством задачи по отуплению населения посредством развала системы образования и распила финансирования образовательных проектов; о злонамеренных действиях администрации школы и учителей в отношении здоровья детей; расскажем о законе по маркировке всех животных, включая рыб; о предполагаемой дате воцарения антихриста и строительстве III -го Храма под мечетью Омара; об открытой пропаганде сатанинской символики в новогоднюю ночь; о двух нераскаянных и самых страшных грехах в масштабе республик бывшего СССР: о грехе цареубийства и грехе аборта.
Приносим огромную благодарность нашим слушателям за пожертвования на Икону Божией Матери!
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал https://bastyon.com/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:00 Гигантский образовательный эксперимент. Сколько ещё продержится школа? И. Шнуренко, А. Савватеев https://www.youtube.com/watch?v=kN7kcoOnkxo
06:06 Гигантский образовательный эксперимент. Сколько ещё продержится школа? И. Шнуренко, А. Савватеев https://www.youtube.com/watch?v=kN7kcoOnkxo (продолжение)
10:15 САТАНИСТЫ ДРЕССИРУЮТ ПРОДАЖНЫХ ДИРЕКТОРОВ ШКОЛ!!! И ИЗМЫВАЮТСЯ НАД НАШИМИ ДЕТЬМИ! ВЫГНАТЬ ДЕТЕЙ РАЗДЕТЫМИ НА МОРОЗ!!!! УЧИТЕЛЯ СОВСЕМ УКОЛОТЫЕ ОТМОРОЗКИ УБОГИЕ, ПОДЧИНЯЮТСЯ ПРЕСТУПНЫМ ПРИКАЗАМ!!! https://ok.ru/video/3768033741492
12:25 Автоматическая система проверки QR-кодов и масочного режима в одном из ТЦ Краснодара https://www.youtube.com/watch?v=zOmukLBWqNA
13:26 С 1 сентября 2022 года отмаркируют и прочипируют пчел, рыб... и не только https://www.youtube.com/watch?v=HNhglj44BGg
20:02 Видео от слушателя о зубной боли, как о тренажере от зломыслия и злословия https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/simfonija-po-tvorenijam-prepodobnyh-optinskih-startsev-tom-1/41
21:45 Видео от слушателя о воцарении антихриста (говорит Протопресвитер Андрей Алёшин)
24:00 Сатанизм в новогоднюю ночь! Иеродиакон Киприан https://www.youtube.com/watch?v=Eeq8QAx9Jgw
29:58 Хор Сретенского монастыря и Vasiliev Groove "Прощание славянки" https://www.youtube.com/watch?v=aKvnMDmKUPQ
33:57 "Прощание китайской славянки"- марш https://www.youtube.com/watch?v=OulzMQ-kw90 China 60th и Убийственная красота. Парад и подготовка к параду https://www.youtube.com/watch?v=RLTjJkSYes0
38:37 Статья. И враг не пройдёт: участники крестного хода — о духовном щите Донбасса https://novorosinform.org/i-vrag-ne-projdet-uchastniki-krestnogo-hoda---o-duhovnom-shite-donbassa-86734.html
43:43 Вопросы слушателей об исправлении после смерти, начертании и уколах и ответы ведущего на них
54:17 Статья. Новый фальшивый вирус Марбург. Михаил Данилов (Это перевод. Оригинал на английском.) https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/marburg-virus-disease
57:35 Короткометражный фильм «Быть», 12+ https://www.youtube.com/watch?v=6muvfL3FmL4
Сегодня мы поговорим о продолжении образовательного эксперимента, предопределяющего человека будущего; о выполнении мировым правительством задачи по отуплению населения посредством развала системы образования и распила финансирования образовательных проектов; о злонамеренных действиях администрации школы и учителей в отношении здоровья детей; расскажем о законе по маркировке всех животных, включая рыб; о предполагаемой дате воцарения антихриста и строительстве III -го Храма под мечетью Омара; об открытой пропаганде сатанинской символики в новогоднюю ночь; о двух нераскаянных и самых страшных грехах в масштабе республик бывшего СССР: о грехе цареубийства и грехе аборта.
Приносим огромную благодарность нашим слушателям за пожертвования на Икону Божией Матери!
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