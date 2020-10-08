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Le prétendu Covid-19 ne serait pas contagieux ! - Dr Louis Fouché
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17 views • October 08, 2020
8 octobre 2020 : https://tvs24.ru/libre-consentement-eclaire-fr/watch/197/le-pr-tendu-covid-19-ne-serait-pas-contagieux/
Libre consentement éclairé : https://tvs24.ru/libre-consentement-eclaire-fr
C'est ce que l'on peut déduire de l'exposé du docteur Louis Fouchè de l'IHU Méditerranée-Infection. Mâter et terroriser les peuples occidentaux en supprimant leurs libertés fondamentales, afin d’imposer l’agenda 2030 de l’ONU, la « vaccination » à l’ARN modifié et le puçage 5G, c’est le rôle de cette fausse pandémie Cela confirme, si besoin était, que le port du masque facial, que les mesures de distanciation sociale, que le confinement, que la fermeture des bars et des restaurants, ne sont pas motivées par des raisons médicales ou de santé publique, mais par des raisons politiques dues à la nécessité de « mâter » les peuples occidentaux afin de leur imposer la suite…
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C'est ce que l'on peut déduire de l'exposé du docteur Louis Fouchè de l'IHU Méditerranée-Infection. Mâter et terroriser les peuples occidentaux en supprimant leurs libertés fondamentales, afin d’imposer l’agenda 2030 de l’ONU, la « vaccination » à l’ARN modifié et le puçage 5G, c’est le rôle de cette fausse pandémie Cela confirme, si besoin était, que le port du masque facial, que les mesures de distanciation sociale, que le confinement, que la fermeture des bars et des restaurants, ne sont pas motivées par des raisons médicales ou de santé publique, mais par des raisons politiques dues à la nécessité de « mâter » les peuples occidentaux afin de leur imposer la suite…
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