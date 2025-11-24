ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΦΑΤΝΗ, ΣΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΒΗΘΛΕΕΜ ΑΠΟ ΠΑΝΩ!

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2025; ΟΧΙ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΑ ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ "ΜΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΦΑΤΝΗ, ΣΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΒΗΘΛΕΕΜ ΑΠΟ ΠΑΝΩ!"... ΣΥΓΧΩΡΑ ΜΑΣ ΘΕΕ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΜΑΣ ΠΟΥ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΞΕΔΙΑΝΤΡΟΠΑ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Α ! https://rumble.com/v7279b2-satanicjumbo-antichristmas-advertising-hellas.html .
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΔΩ: https://youtu.be/SHRtpO6H8FM (Ο ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Ευστάθιο Μοσχοβίτη https://www.freevolition.gr ).
Η ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΨΕΥΔΟ-ΙΕΡΑΡΧΩΝ... ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΛΙΚΗ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΣΥΡΟΥΝ ΤΟ ΑΚΑΤΗΧΗΤΟ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΟΡΟ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΙΜΝΙΟ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ https://kaiomenivatos.blogspot.com/2025/11/blog-post_221.html?showComment=1763125749421#c1294001158548675855 ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΕΝΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟ-ΙΕΡΕΙΣ. ΓΙΑΤΙ ΚΡΥΒΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΟΥΝ ΨΕΥΔΩΣ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΧΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΗΘΕΝ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΛΗΘΙΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΩΝ https://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΕΝΩ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΡΡΗΚΤΑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥΣ...
Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ: Η ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ NTOKOYMENTO) https://rumble.com/v2z86u6-saint-paisios-the-true-prophecy-about-the-mark-of-the-antichrist-666.html , https://www.brighteon.com/b1814c5d-1235-42a1-be5e-22cea4ce7e27 , https://ugetube.com/watch/F4SZghzlbRuFGi5 .
Η ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΨΕΥΔΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ, ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΕΣ, ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΕΠΙΚΥΡΩΘΗΚΕ ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΤΟ 2016 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΝ ΚΑΙ ΕΙΧΕ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ Η ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ «ΑΛΑΘΗΤΟΥ» ΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΠΑΠΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΩΣ ΑΓΙΟΤΑΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΨΕΥΔΟΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ (ΒΟΘΡΟΛΟΜΑΙΟ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΟ 2006... ΤΟ 2001 ΥΠΟΔΕΧΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΤΟΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟ «ΑΛΑΘΗΤΟ» ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΠΑ ΩΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΡΩΜΗΣ Ο ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΤΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΠΑΠΙΚΩΝ ΤΟ 1054 ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) https://rumble.com/v6sm1vd-the-antichrist-global-heretic-union-666-in-hellas.html , https://www.brighteon.com/6fe36a3f-7e29-4165-8258-ff94e8eb117f , https://ugetube.com/watch/3gQlFUitrZqaDl2 .
Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ https://www.freevolition.gr/666.htm ". ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ. ΓΙΑΤΙ "Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ", Η ΟΠΟΙΑ ΩΣ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ" ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ https://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΩΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΠΟΥ "ΣΚΟΤΩΝΕΙ" ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ.
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Κατά του Οικουμενισμού
(ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ)
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ "Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΜΟΥ" από την Παναίρεση του Οικουμενισμού, από τον Ευστάθιο Μοσχοβίτη https://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm (συμπληρωμένο). Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ https://www.freevolition.gr/666.htm ". ΑΝ ΑΝΑΖΗΤΑΤΕ ΜΙΑ ΑΠΕΙΡΩΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΕΛΕΤΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ, ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΦΟΡΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ, ΤΗΝ ΙΕΡΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ.
"ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΗΣ-ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΗΣ", ΩΣΤΟΣΟ ΣΤΙΣ ΜΑΛΛΟΝ ΕΣΧΑΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ 666.