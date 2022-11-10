The dark history of Englands royal family

Varannan dag är frukostklubben på min youtubekanal, Denny Abrahamsson. Om den inte syns så klicka på min logga, gul rundel med tre blåa kronor och prenumerera. Glöm inte den lilla klockan och välj alla så visas alla videos som jag lagt upp.Här är en länk till min youtubekanal för att se frukostklubben

https://www.youtube.com/channel/UC8MhU3ObXLoGnnNzC1bHoiQ

Här är en länk till min Swebbtubekanal för att se ocensurerat

https://swebbtube.se/a/sweden_wakeup/video-channels

Nu har jag ivermectinkapslar. Varje kapsel innehåller 12mg ivermectin, 100mg magnesiumcitrat, 20mg zinkcitrat och 500mg askorbinsyra. Priset är 2kr styck exklusive porto. Minimum beställning är 50 kapslar.

Du kan köpa melatoninkapslar från mig. Varje kapsel innehåller 12mg melatonin, 400mg magnesiumcitrat och 200mg askorbinsyra. Priset är 2kr styck exklusive porto. Minimum beställning är 50 kapslar. Stärk immunförsvaret med mina D3 kapslar på 5000 i.e.Innehåller också 400mg magnesiumcitrat, 40mg zinkcitrat och 100mg askorbinsyra.

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