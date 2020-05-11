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OBS: Suppress mic noise - Σίγαση θορύβου μικροφώνου
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48 views • May 11, 2020
Σε αυτό το βίντεο δείχνω στην πράξη πως μειώνουμε τον θόρυβο του μικροφώνου σε OBS με linux. Το βίντεο ξεκινά επίτηδες με χαμηλή ένταση και φύσημα, ώστε να δείτε πόσο καλή δουλειά κάνουν τα φίλτρα στο OBS.
Επίσης να αναφέρω πως το kde plasma, είναι πλέον ένα από τα ελαφρύτερα γραφικά περιβάλλοντα σε linux. Και σε συνδυασμό με το ότι είναι το πιό εύχρηστο και προηγμένο, το καθιστά μία εξαιρετική επιλογή. Όταν ξεκινά το pc, η χρήση της RAM είναι μικρότερη ακόμη και από αυτήν του XFCE.
Επίσης να αναφέρω πως το kde plasma, είναι πλέον ένα από τα ελαφρύτερα γραφικά περιβάλλοντα σε linux. Και σε συνδυασμό με το ότι είναι το πιό εύχρηστο και προηγμένο, το καθιστά μία εξαιρετική επιλογή. Όταν ξεκινά το pc, η χρήση της RAM είναι μικρότερη ακόμη και από αυτήν του XFCE.
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