BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

WORLD Is ABOUT To Change For-EVER, And So ARE WE.. Transcendence Into ONE Forever.. GOD's Guarantee
Alex Hammer
Alex Hammer
5179 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
86 views • 1 day ago

TRYING To Bring the Biggest Gift EVER... CONFIRMED CONFIRMED CONFIRMED CONFIRMED CONFIRMED CONFIRMED CONFIRMED CONFIRMED . CONFIRMED CONFIRMED CONFIRMED CONFIRMED CONFIRMED CONFIRMED CONFIRMED CONFIRMED . CONFIRMED CONFIRMED CONFIRMED CONFIRMED CONFIRMED CONFIRMED CONFIRMED CONFIRMED


Zack Wintz

https://www.youtube.com/@zackwintz4414/videos


Dave Shadow

https://www.youtube.com/@daveshadow584/videos


J Kleck

https://www.youtube.com/channel/UC1zXL4kHdnLEOIKcgCZjclQ


www.kleckfiles.com/?220622-02


Jonathan's videos can also be found on these other venues:

The Jonathan Kleck: https://www.youtube.com/@jonathankleck4384/videos

Odysee - (NEW - Jonathan): https://odysee.com/@thejonathankleck:b

Odysee (old channel - Zach): https://odysee.com/@zackwintz4414:a

Odysee (old channel - Cory): https://odysee.com/@CoryBarbee:8

Brighteon (new channel, Cory Barbee): https://www.brighteon.com/channels/eebrabyroc

Brighteon (old channel): https://www.brighteon.com/channels/thejonathankleck

BitChute: https://www.bitchute.com/channel/LFx0p7JkTS4D/

BitChute #2 (new channel, JonathanKleck2): https://www.bitchute.com/channel/Xl82aUH0cP22/

Internet Archive: tinyurl.com/4rfrt8wa

Twitter - https://twitter.com/JonathanKleck

Jonathan Kleck Uncensored - https://www.jonathankleckuncensored.com/

Keys To The Kingdom Of Heaven - https://www.keystothekingdomofheaven.com/

THE END HAS COME - https://www.thisisitbe4thefire.com/

New Youtube (zach): https://www.youtube.com/@zackwintz4414/videos


*************************


To view or download all ofJonathan's video and images see the links below:

KleckFiles: http://www.kleckfiles.com

Jonathan Kleck's video archives: https://tinyurl.com/2d8d2j8n

Jonathan Kleck's Show Notes (new gallery): https://www.show-notes.net/thisistheend/


The Jonathan Kleck

https://odysee.com/@CoryBarbee:8


Shared from and subscribe to:

NOW un-O

https://www.youtube.com/@JonathanKleck-u9i

Keywords
truthkleckjonathon
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
The Coming Showdown: Trump&#8217;s Insurrection Act Gambit and America&#8217;s Final Tribal War

The Coming Showdown: Trump’s Insurrection Act Gambit and America’s Final Tribal War

Mike Adams
Investigative journalist Peter Schweizer warns against the &#8220;invisible coup&#8221; of Chinese birth tourism

Investigative journalist Peter Schweizer warns against the “invisible coup” of Chinese birth tourism

Laura Harris
The Great Corporate Immunity Scheme: How Globalist Elites Shield Corporate Criminals from Justice

The Great Corporate Immunity Scheme: How Globalist Elites Shield Corporate Criminals from Justice

Mike Adams
Macron urges G7 to build bridges with BRICS as Trump&#8217;s Greenland push fractures the West

Macron urges G7 to build bridges with BRICS as Trump’s Greenland push fractures the West

Cassie B.
Trump administration moves to replenish depleted Strategic Petroleum Reserve amid global oil price drop

Trump administration moves to replenish depleted Strategic Petroleum Reserve amid global oil price drop

Patrick Lewis
U.S. shifts Syria policy: Ends support for Kurds, backs new Damascus government

U.S. shifts Syria policy: Ends support for Kurds, backs new Damascus government

Belle Carter
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrightUBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy