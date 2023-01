Border Update January 11th 2023

馃洃 FULL STOP 馃洃



AMERICAN 16 YEAR OLD ABDUCTED IN MEXICO



馃MEDIA IS SILENT馃



Have you seen her?



Aiyana Rylie Sanchez Yaiva



Age: 16



She was abducted at a Burger King in Mexico south of Nogales on June 9th, 2022 at approximately 5:55pm.



Location of Abduction:

31.292786, -110.937140



Mother - Michelle Yaiva, has requested #VOP to find her daughter after her pleas to the FBI, Sheriffs, and Mexican Authorities were ignored.



Initial Reports confirm the Mexican Authorities participated in this child kidnapping.



If you have any information regarding the whereabouts of Aiyana, aka Ya-Ya, please contact:



520-500-4506 and/or

[email protected]



Please share this across all platforms willing to host.



A Spanish version for distribution inside the Sinaloa Cartel Network and across Northern Mexico will be provided shortly.



Volunteers willing to be confined to this SAR Operation and travel into Mexico with one of my Sources can message @PR3PP3R22 on Telegram.



#BringHerHome



#BORDERWARSAZ



PUNTO COMPLETO 馃洃



AMERICANA DE 16 A脩OS SECUESTRADA EN M脡XICO



驴La has visto?



Aiyana Rylie S谩nchez Yaiva

Edad: 16



Fue secuestrada en un Burger King en M茅xico al sur de Nogales el 9 de junio de 2022 aproximadamente a las 5:55 p.m.



Ubicaci贸n de la abducci贸n:

31.292786,-110.937140



Madre: Michelle Yaiva, solicit贸 a #VOP que encuentre a su hija despu茅s de que sus s煤plicas ante el FBI, los alguaciles y las autoridades mexicanas fueran ignoradas.



Informes iniciales confirman que las autoridades mexicanas participaron en este secuestro de ni帽os.



Si tiene alguna informaci贸n sobre el paradero de Aiyana comun铆quese con:



520-500-4506 y/o

[email protected]



Comparta esto en todas las plataformas dispuestas a alojar.



Pr贸ximamente se proporcionar谩 una versi贸n en espa帽ol para su distribuci贸n dentro de la Red del Cartel de Sinaloa y en todo el norte de M茅xico.



Los voluntarios que deseen ser confinados a esta operaci贸n SAR y viajar a M茅xico con una de mis fuentes pueden enviar un mensaje a @PR3PP3R22 en Telegram.



https://t.me/borderwarsaz



