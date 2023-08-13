02 Responsabilité Partie 2

ResponsAbilité Partie 2

Si nous voulons devenir libres et souverains, la RésponsAbilité, au sens de la capacité à donner des réponses dans toutes les situations de la vie, est une condition fondamentale. la Responsabilité n'a rien à voir avec la culpabilité.

Dans la deuxième partie, nous verrons pourquoi nous nous laissons souvent provoquer et pourquoi nous donnons les réponses sous forme de réaction.

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