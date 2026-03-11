BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
MEDIUMSHIP – Jerry Representing Medicine Men and Healers in Brazil, True Healing, Cycle of Life – Soul Based Injury, Meaning of Life, How Can We See the Soul? How Can We Assist to Cure the Soul?
Divine Truth - The Narrow Way
Divine Truth - The Narrow Way
8 views • 2 days ago

FULL ORIGINAL:

https://youtu.be/Dt3mgTuavHY

20120815 Mediumship With Mary - Spirit Influence P1 (English & Portuguese)


Cut:

02m35s - 1h12m06s


DIVINE TRUTH:

Divine Truth Website: divinetruth.com

Mary's Blog: mary.divinetruth.com

God’s Way: godsway.net-

Divine Truth Events: event.divinetruth.com

Donate: donate.divinetruth.com


Official Divine Truth Downloads:

https://uspub00.divinetruth.com/

https://uspub01.divinetruth.com/

*********************************


“IT IS ACTUALLY LOVE THAT CREATES HARMONY.”

@ 16m56s


“WHEN WE REACH THE POTENTIAL OF LOVE, OUR PERSONALITY WILL BE AT ITS HIGHEST AT THE DIFFERENTIAL TO EVERY OTHER PERSONALITY. SO THE DEVELOPMENT IN LOVE WILL ALSO RESULT IN THE DEVELOPMENT OF OUR PERSONALITY.”

@ 18m32s


“TRUE DEVELOPMENT CAN ONLY OCCURE AT THE SOUL LEVEL. AND WHEN TRUE SOUL DEVELOPMENT OCCURS, THE SPIRIT BODY CHANGES TO REFLECTS THE CHANGING CONDITION.”

@ 22m33s


“FIRSTLY, IT IS IMPORTANT TO KNOW THE CONDITION OF YOUR OWN SOUL BEFORE YOU ATTEMPT TO HEAL THE SOUL OF OTHERS.”

@ 27m33s


“YOU MUST BECOME AS LITTLE CHILDREN TO ENTER THE KINGDOM OF GOD.”

@ 46m53s


Keywords
meaning of lifewisdompersonalitysouldualitykingdom of godmediumshipspirit bodydivine love pathsoul conditiontrue spiritualitysoul healinggrief the healing emotionspirit world and afterlifespheres and dimensionssoul awakeningreincarnated jesus and mary magdalenecycle of lifespirit influence and attachmentsphysical and mental illnessesmedicine men and healersspirit exorcismdo we have to dielove is the answerlove creates harmony
Comments
Comments for this video have been disabled.
