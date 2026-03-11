MEDIUMSHIP – Jerry Representing Medicine Men and Healers in Brazil, True Healing, Cycle of Life – Soul Based Injury, Meaning of Life, How Can We See the Soul? How Can We Assist to Cure the Soul?

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
FULL ORIGINAL:
20120815 Mediumship With Mary - Spirit Influence P1 (English & Portuguese)
Cut:
02m35s - 1h12m06s
DIVINE TRUTH:
Divine Truth Website: divinetruth.com
Mary's Blog: mary.divinetruth.com
God’s Way: godsway.net-
Divine Truth Events: event.divinetruth.com
Donate: donate.divinetruth.com
Official Divine Truth Downloads:
https://uspub00.divinetruth.com/
https://uspub01.divinetruth.com/
*********************************
“IT IS ACTUALLY LOVE THAT CREATES HARMONY.”
@ 16m56s
“WHEN WE REACH THE POTENTIAL OF LOVE, OUR PERSONALITY WILL BE AT ITS HIGHEST AT THE DIFFERENTIAL TO EVERY OTHER PERSONALITY. SO THE DEVELOPMENT IN LOVE WILL ALSO RESULT IN THE DEVELOPMENT OF OUR PERSONALITY.”
@ 18m32s
“TRUE DEVELOPMENT CAN ONLY OCCURE AT THE SOUL LEVEL. AND WHEN TRUE SOUL DEVELOPMENT OCCURS, THE SPIRIT BODY CHANGES TO REFLECTS THE CHANGING CONDITION.”
@ 22m33s
“FIRSTLY, IT IS IMPORTANT TO KNOW THE CONDITION OF YOUR OWN SOUL BEFORE YOU ATTEMPT TO HEAL THE SOUL OF OTHERS.”
@ 27m33s
“YOU MUST BECOME AS LITTLE CHILDREN TO ENTER THE KINGDOM OF GOD.”
@ 46m53s