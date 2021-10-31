Maskenvariation

Kleine Anregung für besseres Atmen und eventuell als einen kleinen Aufhänger, um ins Gespräch zu kommen, über Sinn und Unsinn von Masken, etc...



Meine Frisörin, der ich das gezeigt habe, sagte, das sei "auch eine Idee". Sie würde ja immer versuchen, ihre FFP2-Maske ordentlich aufzusetzen, weil sie ja auch nicht geimpft sei, aber wenn sie wirklich Atemnot bekommt, schiebt sie sie ein wenig runter, so daß die Nase rausguckt. Unbedeckte Nasen oder anders schlechtsitzende Masken wirken nur leicht dümmlich und unabsichtlich.



Mir ist leider inzwischen doch noch jemand untergekommen, der die Masken für sinvoll hält. Sind vermutlich noch eine ganze Menge... Diese Person ist nun witzigerweise für 3G/2G, weil sie sich um die Ungeimpften Sorgen macht!